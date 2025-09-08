Engedélyt, de minél előbb! Felpörgették a sulijogsi-programot, rárepültek a 16 éves középiskolások

A módosítás értelmében tehát nem csak a végzősök, hanem minden középiskolás diák jelentkezhet a „sulijogsi” programra, a jelentkezés továbbra is a KRÉTA rendszeren keresztül történik. A cél az, hogy minél több fiatal még az iskolaévek alatt megszerezze azokat az alapvető közlekedési ismereteket a jogosítvány megszerzéséhez, amelyek nemcsak a vezetéshez, de a biztonságos közlekedéshez is elengedhetetlenek.

A jogosítvány megszerzéséhez nyújtott támogatás a KRÉTA rendszerén keresztül vehető igénybe

A változtatás komoly lehetőséget jelent a fiatalok számára. Hoffmann Csaba, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete (AVOSZ) alelnöke szerint a korábbi szabályozás, amely csak a végzősöket érintette, rekordjelentkezéseket hozott, és nem okozott fennakadást. A mostani bővítés viszont bizonytalanságot kelt, mivel jóval több tanulót érint, és egyelőre nem világos, hogyan fog működni a rendszer a gyakorlatban. Amennyiben a középiskola kiállítja a megfelelő képzési igazolást, a tanuló bármely civil autósiskolában folytathatja tanulmányait, nem kell elölről kezdenie a gyakorlati oktatást. A magániskolák azonban gyakran fenntartásokkal kezelik az ilyen tanulókat, mivel nincs információjuk az előző oktatás színvonaláról, módszereiről.

Jogosítvány-program: lehetőség a diákoknak, feladat az iskoláknak

– Egyelőre nagyon korai szakaszban vagyunk, még nincs tapasztalatunk az új rendszerrel kapcsolatban. Korábban már bevezették a programot a végzősök számára, és jelenleg a KRÉTA rendszerben is csak őket látjuk. Új jelentkezés, még a végzősök részéről is csak szeptember végétől lehetséges – mondta el Vámosi László, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója. Ez komoly feladatot jelent majd az iskoláknak, hiszen a programba már 16 és fél éves kortól be lehet kapcsolódni. Nekünk kell lebonyolítani a KRESZ-vizsgát a számítógépteremben, tanári felügyelettel, illetve az elsősegélynyújtás teszt részét is. Tavaly mi voltunk az egyik kijelölt intézmény az elsősegélynyújtás demonstrációhoz, így más iskolákból is hozzánk érkeztek a tanulók. Az ilyen feladatokhoz viszont megfelelő erőforrásokra van szükség, hiszen egy tanár figyelmét már 8-10 diák is teljesen leköti – tette hozzá. A diákok egyénileg haladnak a modulokon, és csak azok lezárása után tudnak vizsgára jelentkezni. Összességében egy nagyon jó, ingyenes lehetőségről van szó, ugyanakkor technikailag még sok fejlesztést igényel a rendszer.