Jókai Mór szobrot kapott, visszaköltözött a reformkor Siófokra

Szoboravatási ünnepséggel csatlakozott Siófok a Jókai 200 Emlékév országos programsorozatához. A szeptember 4-én, Mór névnapon tartott eseményen Lengyel Róbert polgármester felidézte Jókai Mór és a város kapcsolatát. Mint mondta, az elmúlt másfél évszázadban számos híres színész, író, költő és politikus járt, vagy élt hosszabb-rövidebb ideig Siófokon. Jókai Mór 1863-ban érkezett először a településre, a lakók pedig nagy ovációval fogadták azt a gőzöst, amin az ünnepelt író utazott.

Jókai Mór szobrának avatása Siófokon, a Jókai parkban

Fotó: Krausz Andrea

Az egyik vendéglőben különleges babalevest evett Jókai Mór

– A déli vasút megépülése után, amikor már viszonylag egyszerű volt Budáról lejutni Siófokra, egyre gyakrabban vendégeskedett városunkban. Az egyik kisvendéglőben rendszeresen füstölt malaccsülkös bablevest evett. Úgyhogy jó ízlése volt, teljesen egyetértek a művész úrral – mondta Lengyel Róbert. A polgármester hozzátette, Jókai gyakori vendég volt a városban, a róla elnevezett villában is rendszeresen megfordult, és élete utolsó nyarát is Siófokon töltötte. A Jókai parkot a rendszerváltás után nevezték el róla, így a most felavatott szobor is méltó helyre került, a hajóállomás közelében fekvő parkba.

Jókai Mór szobra a róla elnevezett parkban látható mostantól Siófokon

A szobrot Orr Lajos szobrászművész és Lengyel Róbert polgármester közösen avatta fel, majd Molnár Anita és Kovács Miklós alpolgármesterek kíséretében elhelyezték a megemlékezés virágait. Az 54 kilogramm bronzból öntött szobor a Várvölgyön élő Orr Lajos munkája, aki számos köztéri művet készített a Balaton térségében és Somogy vármegyében, így Nagyatádon, Keszthelyen, Balatongyörökön, Hévízen és Cserszegtomajon is találkozhatunk alkotásaival. A művész személyesen is kötődik Siófokhoz, hiszen felesége itt nőtt fel. A szobor kivitelezésében pedig fia, Orr Péter ötvösművész is közreműködött.

A Jókai emlékév alkalmából a siófoki park padjain kis táblákat helyeztek el, melyeken Jókai Mór idézetek olvashatók.

Az ünnepi program részeként Kékkovács Mara és Somlai Valéria közreműködésével az „Így szerettek, így mulattak – Jókai és kortársai” című zenés előadást tekinthették meg a Jókai-parkba kilátogató diákok és érdeklődők.

