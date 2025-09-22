Tragédia árnyékolta be a balatoni idillt, inkább megváltak a villától

A Jókai Mór emlékév okán számos érdekességet megosztottunk már a balatonfüredi Jókai villáról, valamint az írófejedelem és felesége, Laborfalvi Róza balatoni nyarairól, de még mindig akadnak fontos, említésre méltó mozzanatok.

Jókai Mór balatoni villája egyszerre volt az alkotás és a vendéglátás helyszíne, emlékét ma a Jókai Mór Emlékház őrzi.

Jókai Mór balatoni nyarainak titkai

Jókai Mór, füredi nyaralójának felépülését követően rendszeres vendége lett a balatoni településnek. Mindennapjait viszont Füreden is az íróasztalánál töltötte, másik fő elfoglaltsága az általa oly annyira kedvelt és szeretett kertészkedés volt. A villa mögötti részen szőlőt és gyümölcsfákat gondozott. Jókai Füreden viszonylag visszavonulva élt, ezért nagy szenzációnak számított, ha a sétányon mutatkozott. Egy korabeli visszaemlékezés szerint, ha: „karján nejével megjelent a sétányon, az egész fürdőközönség a legnagyobb tisztelettel hajolt meg előttük, mint egy fejedelmi pár előtt.” Füredi tartózkodásuk során Jókai az alkotásnak szentelte mindennapjait, de vendégek fogadására szintén kerítettek időt. Talán az egyik leghíresebb látogató az az Otto Janke volt, aki berlini könyvkiadóként Jókai műveinek fordítását és kiadását irányította. Janke 1874 nyarán járt a nagy írónál Füreden és ő maga is rácsodálkozott a gyönyörű balatoni lakra. Róza, aki a konyha és a háztartás felelőse volt, természetesen meg akarta mutatni gasztronómiai tudását, ezért számtalan magyaros ételt készített a német konyhához szokott Jankének, akinek viszont csak a paprikáscsirke és az ízletes fogas nyerte el tetszését.

A másik neves vendég Franz Wallner, a berlini Wallner színház igazgatója volt, aki 1875 szeptemberében érkezett meg a Jókai által elnevezett magyar Tempevölgybe. A történet nagyon érdekes, Jókai regényeibe illő: ugyanis Wallner egy ausztráliai hajóúton, a könyvtárszobában találkozott Jókai Az új földesúr című alkotásával. Az angolra fordított művet elolvasva annyira megtetszett neki a magyar író stílusa, hogy beszerezte az összes német nyelvű Jókait. Ezért is határozta el, hogy meglátogatja kedvenc íróját, így két napot töltött Balatonfüreden, ahol a nagy író megmutatta neki a legszebb tavi helyszíneket.