Jól jár, aki most gyorsan tankol

A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb.

Olcsóbb lesz szerdától a benzin Fotó: Csapó Balázs

Az átlagárak így alakulnak szerdától:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

normál gázolaj: 588 Ft/liter

Kedden még magasabb összegekkel találkozhatunk: a 95-ös benzin átlagára 588 forint, a gázolajé pedig 590 forint. Legutóbb szeptember 17-én változtak az árak: akkor a gázolaj két forinttal drágult, míg a benzin ára nem módosult.

Most azonban kisebb könnyebbség érkezik az autósoknak - aki szerdán tankol, már alacsonyabb árakkal találkozhat a kutakon.