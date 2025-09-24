30 perce
Jól jár, aki most gyorsan tankol
Ismét mérséklődnek az üzemanyagárak Magyarországon – számolt be róla a Holtankoljak.hu. A változás szerdától lép életbe, így a hét közepén már olcsóbban tankolhatunk.
A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb.
Az átlagárak így alakulnak szerdától:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- normál gázolaj: 588 Ft/liter
Kedden még magasabb összegekkel találkozhatunk: a 95-ös benzin átlagára 588 forint, a gázolajé pedig 590 forint. Legutóbb szeptember 17-én változtak az árak: akkor a gázolaj két forinttal drágult, míg a benzin ára nem módosult.
Most azonban kisebb könnyebbség érkezik az autósoknak - aki szerdán tankol, már alacsonyabb árakkal találkozhat a kutakon.