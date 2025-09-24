Jól jár, aki most gyorsan tankol

szeptember 24., szerda

Ismét mérséklődnek az üzemanyagárak Magyarországon – számolt be róla a Holtankoljak.hu. A változás szerdától lép életbe, így a hét közepén már olcsóbban tankolhatunk.

A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj bruttó 2 forinttal lesz olcsóbb.

Az átlagárak így alakulnak szerdától:

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • normál gázolaj: 588 Ft/liter

Kedden még magasabb összegekkel találkozhatunk: a 95-ös benzin átlagára 588 forint, a gázolajé pedig 590 forint. Legutóbb szeptember 17-én változtak az árak: akkor a gázolaj két forinttal drágult, míg a benzin ára nem módosult.

Most azonban kisebb könnyebbség érkezik az autósoknak - aki szerdán tankol, már alacsonyabb árakkal találkozhat a kutakon.

 

