Jön a hétvége, hát persze, hogy változik az üzemanyag ára!

– Szombaton a héten tapasztaltakkal ellentétben változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak – közölte pénteken a holtankoljak.hu. – Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat.

Ma 95-ös benzin: 590 Ft/liter, gázolaj: 591 Ft/liter.