Vak szerelem: majdnem megverték a kaposvári jósnőt, mert nem volt hajlandó a szerelmi kötésre

Különös esetekkel is találkozott a kaposvári jósnő, amikor egy pár érkezett hozzá Budapestről. A szerelmes pár egy szerelmüket megerősítő kötést szeretett volna készíttetni a jósnővel, aki ezt nem vállalta, majd a pár erre nagyon begurult. A problémák felmerülésekor vagy egy párkapcsolat elején, szoktak az emberek különböző misztikumok által kínált jóslási megoldások felé fordulni, ám ezek csak nagyobb bajt hoznak.

Mészáros Mária mester szinten foglalkozik jóslással Kaposváron

Fotó: Lang Róbert

Azonban nem elég, hogy működnek a kötések, a szakemberek figyelmeztetnek arra is, hogy az ilyen kísérletek komoly erkölcsi és karmikus következményekkel járhatnak. Minden beavatkozás, amely más emberek szabad akaratát manipulálja, fekete mágiának számít, amely visszahat ránk is. Ha a másik ember sorsvonala már eltávolodott tőlünk, a kötés olyan belső széthúzást okozhat, mintha egy láthatatlan zsinór feszítene minket önmagunk és a másik között.

Kártyavetés

Fotó: Lang Róbert

– Nem érdemes szerelmi kötést csinálnunk, mert ez egy beavatkozás a szabad akaratba. A kötésben részesített fél, nem tiszta szerelmet érez, hanem egy torz kényszeres vágyat, amely akár erőszakhoz is vezethet – mondta Mészáros Mária, kaposvári mesterjós. A másik lelke tiltakozik ami visszacsapódik a kapcsolatba, amely jelentkezhet testi tünetekkel, betegséggel és különböző blokkokkal a pszichés és szexuális területeken. Ez egy karmikus teher, amely magára vállal egyoldalúságot A következő életünkbe a szabad akartunkba avatkoznak be, és kötnek le minket. Egyfajta energetikai függőség alakul ki, amelyben a felek energiája összefonódik. Ha esetleg külön utakon folytatnák a felek az életüket, akkor sem tudnak továbblépni, ha már nem akarnak együtt lenni. Ezekkel a kötésekkel blokkoljuk az igazi szerelem eljövetelét, mert a kötés miatt nincs tér arra, hogy a valódi belépjen az életünkbe – tette hozzá Mészáros Mária.

A világ minden tájáról érkeznek jóslásra Kaposvárra

Különböző dolgok miatt választják az emberek ezeket a misztikum által kínált eszközöket, de főként akkor, ha valamit tudni szeretnének a párkapcsolatukról, vagy a vállalkozásukról. A jövőbe szeretnének betekintést nyújtani.

– Volt arra és példa, hogy messziről érkeztek hozzám, a pár mind a két fele, hogy kössem össze őket, megnéztem és láttam, hogy nem szabad, az eset majdnem tettlegességig fajult, mert nem voltam hajlandó megcsinálni a kötést, de aztán három hónap múlva visszatért az egyik fél, és hálával köszönte meg, hogy nem tettem – emlékezett vissza egy esetére Mészáros Mária.