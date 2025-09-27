1 órája
Vak szerelem: majdnem megverték a kaposvári jósnőt, mert nem volt hajlandó a szerelmi kötésre
Majdnem a tettlegességig fajult az egyik jóslási alkalma a kaposvári mesterjósnak, mert nem akarta elvégezni a szerelmi kötést. Az ilyen típusú szerelmi kötések, nagyon nem szerencsések az életünkre nézve, így a szakértő sem ajánlja ezeket. Egy általános jóslás viszont sok mindenre rávilágít az életünkkel kapcsolatban.
Különös esetekkel is találkozott a kaposvári jósnő, amikor egy pár érkezett hozzá Budapestről. A szerelmes pár egy szerelmüket megerősítő kötést szeretett volna készíttetni a jósnővel, aki ezt nem vállalta, majd a pár erre nagyon begurult. A problémák felmerülésekor vagy egy párkapcsolat elején, szoktak az emberek különböző misztikumok által kínált jóslási megoldások felé fordulni, ám ezek csak nagyobb bajt hoznak.
Azonban nem elég, hogy működnek a kötések, a szakemberek figyelmeztetnek arra is, hogy az ilyen kísérletek komoly erkölcsi és karmikus következményekkel járhatnak. Minden beavatkozás, amely más emberek szabad akaratát manipulálja, fekete mágiának számít, amely visszahat ránk is. Ha a másik ember sorsvonala már eltávolodott tőlünk, a kötés olyan belső széthúzást okozhat, mintha egy láthatatlan zsinór feszítene minket önmagunk és a másik között.
– Nem érdemes szerelmi kötést csinálnunk, mert ez egy beavatkozás a szabad akaratba. A kötésben részesített fél, nem tiszta szerelmet érez, hanem egy torz kényszeres vágyat, amely akár erőszakhoz is vezethet – mondta Mészáros Mária, kaposvári mesterjós. A másik lelke tiltakozik ami visszacsapódik a kapcsolatba, amely jelentkezhet testi tünetekkel, betegséggel és különböző blokkokkal a pszichés és szexuális területeken. Ez egy karmikus teher, amely magára vállal egyoldalúságot A következő életünkbe a szabad akartunkba avatkoznak be, és kötnek le minket. Egyfajta energetikai függőség alakul ki, amelyben a felek energiája összefonódik. Ha esetleg külön utakon folytatnák a felek az életüket, akkor sem tudnak továbblépni, ha már nem akarnak együtt lenni. Ezekkel a kötésekkel blokkoljuk az igazi szerelem eljövetelét, mert a kötés miatt nincs tér arra, hogy a valódi belépjen az életünkbe – tette hozzá Mészáros Mária.
A világ minden tájáról érkeznek jóslásra Kaposvárra
Különböző dolgok miatt választják az emberek ezeket a misztikum által kínált eszközöket, de főként akkor, ha valamit tudni szeretnének a párkapcsolatukról, vagy a vállalkozásukról. A jövőbe szeretnének betekintést nyújtani.
– Volt arra és példa, hogy messziről érkeztek hozzám, a pár mind a két fele, hogy kössem össze őket, megnéztem és láttam, hogy nem szabad, az eset majdnem tettlegességig fajult, mert nem voltam hajlandó megcsinálni a kötést, de aztán három hónap múlva visszatért az egyik fél, és hálával köszönte meg, hogy nem tettem – emlékezett vissza egy esetére Mészáros Mária.
Az internet világa elhozta a szabadságot, és eltörölte a fizikai határokat a jóslásoknál. Nem kell a jósdába ellátogatnunk, az interneten keresztül is működnek ezek a módszerek. De a világ minden tájáról érkeznek, külföldön élő és dolgozó emberek a kaposvári jósnőhöz.
– Ha szeretnének a jövőbe betekinteni, mert éppen egy adott problémával küzdenek, főként akkor jönnek hozzám. Vállalkozók mikor indulást terveznek, vagy csak szimplán érzik, hogy elakadtak, akkor is jönnek hozzám. Sok szkeptikus is megfordult nálam már, de egy egy alaklom végére, mindegyik felszabadulva távozik tőle. Előző életembe Indiába orvosnő voltam, akkor a segítői lét azon formájában dolgoztam, most így segítek az embereknek. Nem mindig azt mondom amit hallani szeretnének, a zsebkendőnek nem árt kéznél lenni, mert gyakran szoktak sírni. Most már az internet korában, lehetséges az hogy videóhívásban, segítsek az embereknek – mondta Mészáros Mária, kaposvári mesterjós.
Milyen technikák vannak a jósdában?
- Kártyajóslás
- Rontás-, átok levétel
- Kockadobás
- Többféle kártya, mint például cigány kártya, tarot kártya, magyar kártya
De mi is az a szerelmi kötés?
Egyes weboldalak, online boszorkány körök különböző ajánlásokat, varázslatokat és rituálékat írnak le, hogyan végezzen valaki ilyen szertartást.
A szerelmi kötés lényege, hogy személyes anyagokra van szükség – hajszál, fénykép, kézírás –, amelyekkel szimbolikusan “lekoppintják” a célpont auráját, majd mágikus beavatkozással igyekeznek érzelmi kapcsolatot teremteni. Ennek során gondolatainkkal és érzéseinkkel befolyásolhatjuk a másik tudatát, feltéve, hogy ő nem képes ellenállni. A kötés nem csodaszer, bizonyos esetekben, ha a másik személyben még élnek velünk szálak és emlékek, lehet némi hatása. De ha az érdeklődés már teljesen megszűnt, a mágia csak rövid távú érzelmi hullámzást hozhat, amely mögött nem áll mély változás. A konfliktusos viszonyok, viszonzatlan szerelmek esetén a kötés helyett bölcsebb lehet szembenézni a helyzettel, feldolgozni a veszteséget, és elengedni, ami már nem működik. Nem az a valódi erő, ha kontroll alatt tartjuk a másikat, hanem ha szeretettel és szabadsággal engedjük tovább azt, aki elindult a saját útján.