Jótékonysági tanszergyűjtéssel rajtolt a tanév ebben az iskolában

A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Diákönkormányzata tanévkezdés alkalmából jótékonysági tanszergyűjtést szervezett. – Az eseménnyel azon tanulóinkat és családjaikat támogatjuk, akik számára nehézséget okoz ez az időszak – derült ki a bejegyzésből.

Közösségi oldalukon arról is írtak: a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány a Cargill Takarmányozási Zrt. támogatásából 300 000 forint értékben korszerű konyhai eszközöket szerzett be. Az új robotgép, indukciós főzőlap, palacsinta-, ostya- és gofrisütők, mérlegek, keverőeszközök és más hasznos eszközök segítségével a diákok megismerkedhetnek az egészséges táplálkozás gyakorlati oldalával, sőt, közösen készíthetnek finomságokat a tanév során.

– Az eszközök első „bevetése” a családi napon lesz, ahol együtt próbálják ki a fejlesztéseket – számolt be a tanintézmény.