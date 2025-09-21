szeptember 21., vasárnap

Kajakokból mentek süllőkre, harcsákra a pecások a Desedán

Az I. Kajakos Pergető Országos bajnokságot szombaton rendezték meg a Desedán: összesen 23-an indultak az erőpróbán.

Harsányi Miklós

– A verseny egyik alappillére, hogy a kajakok készülhetnek gumiból, műanyagból, fából vagy bármilyen anyagból gyakorlatilag, de csakis emberi erővel hajthatóak – számolt be erről a Mohosz.

A Desedán rendezték meg szombaton az I. Kajakos Pergető Országos bajnokságot 

A főként süllőkre és beeső harcsákra épülő horgászat legeredményesebb csalijai a különböző plasztik és vertikális csalik voltak. Egy kissé a saját ligájában játszva lett 2025-ben az I. Kajakos Pergető Országos Bajnokság bajnoka Duchony Zoltán. A verseny legnagyobb halát, egy 91 centis harcsát is ő fogta. Második helyen végzett, gyönyörű kiegyensúlyozott teljesítménnyel, 6 süllőt és 1 harcsát fogva, Kern Ferenc összesen 16484 ponttal. A dobogó alsó fokára Köllő Bence állhatott fel, egész nap magabiztosan fogva a süllőket, 16156 pontot gyűjtve.


 

 

