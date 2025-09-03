szeptember 3., szerda

Támadás a vonaton: felébresztette a kalauz, gázspray-vel fújta le a dühös utas

Címkék#erőszak#vasútállomás#Balaton#Zamárdi#gázspray kalauz#jegyellenőr

Cifra erőszakos esetek történnek a vasúton, és gyakran a jegyellenőrök az áldozatok. Legutóbb gázspray-vel fújta le az utas a kalauzt, mert felébresztette.

Kovács Gábor László

Gázspray-vel fújta le a kalauzt a vonat egyik utasa, amikor elaludt a szerelvényen, de a jegyellenőr felébresztette, miután a jegye már nem volt érvényes az érintett újfehértói szakaszon. Az utas azt állította, hogy a kalauz a kulcsával megütötte, ezért vette elő a fújóeszközt, és közben megragadta a jegyvizsgáló nyakát. A MÁV közlése szerint 2025-ben több bántalmazás érte a jegyellenőröket, mint tavaly ilyenkor. 

Nem ritkaság, hogy a kalauzokra támadnak

Már tavaly és az azt megelőző két évben újra meredeken emelkedett a bántalmazások száma a vasúttársaság közfeladatot ellátó kollégáival szemben, közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága korábban a szerkesztőségünkkel. 2023-ban 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók, míg 2024. december végéig 100 ilyen eset történt. Ebből 59 alkalom tettlegesség, 39 tettleges becsületsértés, 2 esetben pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedtek a kalauzok, egy esetben pedig életveszélyesen megfenyegették a vasúttársaság munkatárság.  

A szóbeli fenyegetéseken túl többször előfordult, hogy leköpték vagy megdobálták, de volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték a munkáját végző jegyvizsgálót. Az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál, hanem lökdösik, megütik, megrúgják vagy akár késsel sebesítik meg a jegyellenőrt. Emiatt néhány szakaszon testkamerákkal látták el a kalauzokat.  

Somogyban is volt rugdosódás

Egy 30 éves budapesti nő erőszakkal akarta megakadályozni, hogy a Balatonnál leszállítsák a vonatról, ezért a Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolta. A nő párjával a Nagykanizsa-Budapest vonalon utazott vonattal, amikor a kalauz Zamárdi térségében elkérte a jegyüket. Mivel egyiküknek sem volt jegye,  ezért a jegyvizsgáló felszólította őket a fizetésre. Választás elé állította őket, vagy pótdíj ellenében nála megváltják a menetjegyet, vagy a siófoki vasútállomáson le kell szállniuk a vonatról. A pár azonban nem akart eleget tenni a leszállni, ezért a kalauz közölte, hogy a következő állomásra rendőrt hív. A két jegy nélküli utas erre dühösen szidalmazni kezdte a kalauzt, majd amikor hátat fordított nekik azért, hogy rendőrt hívjon, a nő megrúgta a sértettet. Emiatt állították bíróság elé, és az ügyészség fefügesztett börtönt kért rá.

 

