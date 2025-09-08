1 órája
Kiderült, ki a legerősebb vidéken – Bolhón még a gyerekek is kamiont húztak a hétvégén
Dráva Kupát rendeztek Bolhón, ahol az erős emberek ismét megmutatták, ki a legerősebb a vidéken. Nemcsak kamiont kellett húzni, több szám döntötte el, ki a legerősebb.
Az erős emberek versenyén nem csak kamiont kell elhúzni
Fotó: Dombi Regina
Kemény küzdelem folyt a hétvégén Bolhón azért, hogy eldőljön ki a legerősebb nő és férfi Somogyban. Bolhón rendezték a Dráva Kupa versenyt és a Berkics Arnold kötélhúzó Emlékversenyt, ahol többek között egy száz kilós rönköt emelgettek a férfiak és több, mint 8 tonnás kamiont húztak el az izmos csajok. Összesen 64 ember tisztelgett az egykori fotós emléke előtt és gyerekek tucatja mutatta meg, hogy még egy kamiont is képesek elhúzni.
Vasárnap Bolhón minden az erőről szólt. A 2025-ös esztendőben 8 férfi és 9 hölgy szállt ringbe a legjobbnak járó cím elnyerésért, ahol a rutinos versenyzők mellett új arcok is csatlakoztak a megmérettetéshez. Izomdüllesztők szórakoztatták a Dráva Kupa nézőit, a kötélhúzó emlékversenyben pedig emberségből vizsgáztak jelesre a résztvevők.
Nemcsak kamiont kell elhúzni ahhoz, hogy valaki Dráva Kupát nyerjen
Szeptember 7.-én vasárnap ismét összegyűltek Somogy vármegye erős emberei, a rutinos versenyzők mellett pedig több újonc is volt. – A ma már állandónak mondható tagok mellett sok új arc is csatlakozott a versenyhez. Sokfelé járunk a megyében, igyekszünk minél több helyre elvinni a rendezvényt, ahol az emberek kedvet kapnak az effajta versengéshez. Az idén volt versenyzőnk Kaposvárról, Heresznyéről, Somogytarnócáról és Bükkösről is – mondta el Gorján Gábor szervező.
Darázs Ádám, a HSMA elnöke vezényelte a Dráva Kupa versenyét, aki maga humorával motiválta a versenyzőket mind a versenyszámok közben és a között is. – Ádám barátommal hosszú ideje dolgozunk együtt, és ez a Dráva Kupán sem volt másképp. A versenyszámok tisztaságáért és azok lebonyolításáért is ő a felelős, így tud minden hivatalosan, a szabályoknak megfelelően működni – tette hozzá a hatszoros magyar rekorder.
Dráva Kupa BolhónFotók: Dombi Regina
- A Dráva Kupán a férfiak versenyszámai között szerepelt kamionhúzás hámmal, rönk vállra vétel, zsákpakolás, kőgolyóemelés és a pajzstartás. A versenyszámok szinte mindegyikét az idei bajnok, Kázmér Tamás nyerte, akinek már az utolsó versenyszám előtt biztos volt a helye a dobogó tetején. Bognár Zoltán többször is megszorongatta a bajnokot, már a részeredmények értelmében, de végül nem sikerült utolérni a tőle közel 40 kilogrammal nehezebb testsúlyú bajnoknál. Fehérvári Balázs, Horváth Krisztián, Dobi Dániel és Gáll Márk közül többen is első ízben próbálkoztak a versenyszámokban, de kitartásuk és szorgalmuk részgyőzelmet is hozott számukra. Virovecz Adorján pedig a maga ötven évével a legidősebb versenyző volt, aki picivel több, mint ötven másodpercig tartotta ki a pajzsot. Frank Csaba, aki összesített versenyben a harmadik helyen végzett, többször is jól teljesített a részversenyekben.
A csajok is megmutatták, mitől döglik a légy
- A csokonyavisontai kamionhúzó csajokat már mindenki ismeri, a küzdelem ezúttal is a legjobbak között folyt. Czipóth-Mészáros Dorina, Matán Anita Réka és Hartmann Ágnes ezúttal sem adták magukat könnyen, de Schell Jázmin is beleszólt a végső eredmény felállításába. A megmérettetés azonban egyre több hölgyet készítettet arra, hogy megmutassa többre hivatottak, mint az otthoni nokedli szaggatás. Frank Viktória, Kázmér Boglárka, Györe Melinda, Sipos Alina és Gosztola-Bakos Zsuzsanna is kiváló eredménnyel zárták a versenyt, és a jövőbeni céljaik között szerepel a legjobbá válni.
A kamionhúzásba a gyermekek is beszálltak, a Schiffer család – akik a kamiont biztosították a versenyre – ezúttal is lehetőséget kínált a verseny végén számukra, hogy elhúzhassák a kamiont. Fiúk és lányok vegyesen mutatták meg, mekkora erő is lakozik bennünk.
Berkics Arnold kötélhúzó Emlékverseny
- A Dráva Kupa egyik nagyon fontos kísérőprogramja volt a Berkics Arnold kötélhúzó Emlékverseny, amit maga Gorján Gábor talált ki barátja halála után, hogy megemlékezzenek a fiatalon elhunyt fotós fiatalemberre. – Arnold február végén hunyt el agyvérzésben, ami nagyon megrázta a csapatot. Arnold a vasútnál dolgozott, szabadidejében pedig fotózott, a repülőgépek és a repülés hozta igazán lázba. Minden gondolata a szárnyalásé volt, közösségi oldalán rengeteg profi fotó is megtalálható, melynek központi témája élete nagy szerelme: a repülés. Munkámat mindig támogatta, és majd minden rendezvényemen ott volt, úgy gondoltam szervezek egy versenyt, ami az emléke előtt tiszteleg – mondta el Gorján Gábor.
A kötélhúzó versenyre összesen 8 csapat jelentkezett, így 64 ember állt a kezdeményezés mellé. Az erős emberek mellett Arni családja adott két csapatot is, illetve több baráti társulás is csatlakozott a versenyszámhoz.
A vasárnapi Dráva Kupán megrendezték a HSMA Herkules Liga döntőjét is.