Kiderült, ki a legerősebb vidéken – Bolhón még a gyerekek is kamiont húztak a hétvégén

Kemény küzdelem folyt a hétvégén Bolhón azért, hogy eldőljön ki a legerősebb nő és férfi Somogyban. Bolhón rendezték a Dráva Kupa versenyt és a Berkics Arnold kötélhúzó Emlékversenyt, ahol többek között egy száz kilós rönköt emelgettek a férfiak és több, mint 8 tonnás kamiont húztak el az izmos csajok. Összesen 64 ember tisztelgett az egykori fotós emléke előtt és gyerekek tucatja mutatta meg, hogy még egy kamiont is képesek elhúzni.

A Kapsvárról érkező Dobi Dániel is elhúzta a kamiont

Fotó: Dombi Regina

Vasárnap Bolhón minden az erőről szólt. A 2025-ös esztendőben 8 férfi és 9 hölgy szállt ringbe a legjobbnak járó cím elnyerésért, ahol a rutinos versenyzők mellett új arcok is csatlakoztak a megmérettetéshez. Izomdüllesztők szórakoztatták a Dráva Kupa nézőit, a kötélhúzó emlékversenyben pedig emberségből vizsgáztak jelesre a résztvevők.

Nemcsak kamiont kell elhúzni ahhoz, hogy valaki Dráva Kupát nyerjen

Szeptember 7.-én vasárnap ismét összegyűltek Somogy vármegye erős emberei, a rutinos versenyzők mellett pedig több újonc is volt. – A ma már állandónak mondható tagok mellett sok új arc is csatlakozott a versenyhez. Sokfelé járunk a megyében, igyekszünk minél több helyre elvinni a rendezvényt, ahol az emberek kedvet kapnak az effajta versengéshez. Az idén volt versenyzőnk Kaposvárról, Heresznyéről, Somogytarnócáról és Bükkösről is – mondta el Gorján Gábor szervező.

Darázs Ádám, a HSMA elnöke vezényelte a Dráva Kupa versenyét, aki maga humorával motiválta a versenyzőket mind a versenyszámok közben és a között is. – Ádám barátommal hosszú ideje dolgozunk együtt, és ez a Dráva Kupán sem volt másképp. A versenyszámok tisztaságáért és azok lebonyolításáért is ő a felelős, így tud minden hivatalosan, a szabályoknak megfelelően működni – tette hozzá a hatszoros magyar rekorder.