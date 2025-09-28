szeptember 28., vasárnap

Múltidéző

11 perce

Így ontja magából a cukrot az ország egyetlen talpon maradt cukorgyára – fotók

Címkék#cukoripar#ország#kaposvári cukorgyár

Kevesebb lett a termőterület, a nyári hőség és aszály megviselte a cukorrépa termést. A cukorgyárban a héten megkezdődött a 132. kampány: a siker érdekében sokan dolgoztak régen is, kereken 40 éve, 1985-ben 32 500 tonna cukrot nyertek Kaposváron.

Harsányi Miklós
 A cukoripar sok nehézséggel szembesült az utóbbi években: éghajlatváltozással és ingadozó piaci kereslettel, a folyamatosan emelkedő költségekkel és a túlkínálattal, ennek ellenére bizakodva néznek az idei kampány elé, írta a  Sonline.hu.

Időről időre megédesítik az életet: elrajtol a kampány
Répa, csúcsidő, csomagoló - harminc vagon cukor

 – A hét végére kiürült a tárolótér, a későn érkező kocsikból is a behordószalagokra  került a répa, s ezzel a Kaposvári Cukorgyár a 91. kampány utolsó óráihoz érkezett – írta  a Somogyi Néplap 1985. január 28-án. Száztizenhárom napon át a csúcsidőben ezerkétszázan, az utóbbi hónapokban ezren, tegnap pedig már csak százötvenen vették át a reggeli műszakot az éjszakásoktól. A késő esti órákban befejeződött az "utóüzem", a cukorvonali sűrítőkből, majd a centrifugákból a szállítószalagokon át a csomagolóba került a rendszerből az utolsó harminc vagonnyi cukor is.

 

Tempós munka a cukorgyárban: befejeződött a kampány

Menetközben adódhatnak váratlan helyzetek, amelyek kisebb-nagyobb meglepetést okozhatnak. A Somogyi Hírlap 1985-ben arról is beszámolt: a most befejeződött kampány tovább tartott, mint az előző évi és meghaladta a tervezettet is. Ebbe több minden belejátszott. Egyrészt nagyobb répamennyiséget kellett földolgozni, másrészt pedig az időjárás is késleltette az ütemes betakarítást, fölszedést, átvételt és szállítást. 

– Ennek ellenére a nagyobb hideg beállta előtt a három megyére kiterjedő termelői körzetben sikerült betakarítani, illetve az átvevő telepekre szállítani a cukornak valót – olvasható a korabeli újságcikkben. 

A kampány időszakában naponta három irányvonat érkezett az üzembe, a feldolgozandó mennyiség negyven százalékát közúton szállították Kaposvárra. Baranyában, Somogyban és Tolnában a több mint 6000 hektáros termőterületről 294 100 tonna répát szedtek fel, amelyből 32 500 tonna cukrot nyertek.  

Tovább csökken a cukorrépa területe

S mivel számoltak 1985-ben a szakemberek a 91.kampány befejezésekor? Negyven éve arról írt az újság: a ma kezdődő karbantartási munkák előreláthatólag 55 millió forintba kerülnek. A gyár vezetői az igen szerény eredmény tudatában nem gondolhatnak beruházásra, így csak a legszükségesebb felújítási feladatokat tűzhették maguk elé. 

Ilyen volt a '85-ös cukorkampány Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

 

A gondokhoz tartozik az is, hogy 1985-ben a körzetben tovább csökken a cukorrépa területe: az előzetes számítások alapján a 92. kampányban 180 000-200 000 tonna répa termelésével számolhatnak. A földolgozandó mennyiség csak abban az esetben lehet több, ha az ország más területeiről is érkeznek répával teli irányvonatok a Kaposvári Cukorgyárba. 

 

