Így ontja magából a cukrot az ország egyetlen talpon maradt cukorgyára – fotók

A cukoripar sok nehézséggel szembesült az utóbbi években: éghajlatváltozással és ingadozó piaci kereslettel, a folyamatosan emelkedő költségekkel és a túlkínálattal, ennek ellenére bizakodva néznek az idei kampány elé, írta a Sonline.hu.

Időről időre megédesítik az életet: elrajtol a kampány

Répa, csúcsidő, csomagoló - harminc vagon cukor

– A hét végére kiürült a tárolótér, a későn érkező kocsikból is a behordószalagokra került a répa, s ezzel a Kaposvári Cukorgyár a 91. kampány utolsó óráihoz érkezett – írta a Somogyi Néplap 1985. január 28-án. Száztizenhárom napon át a csúcsidőben ezerkétszázan, az utóbbi hónapokban ezren, tegnap pedig már csak százötvenen vették át a reggeli műszakot az éjszakásoktól. A késő esti órákban befejeződött az "utóüzem", a cukorvonali sűrítőkből, majd a centrifugákból a szállítószalagokon át a csomagolóba került a rendszerből az utolsó harminc vagonnyi cukor is.

Tempós munka a cukorgyárban: befejeződött a kampány

Menetközben adódhatnak váratlan helyzetek, amelyek kisebb-nagyobb meglepetést okozhatnak. A Somogyi Hírlap 1985-ben arról is beszámolt: a most befejeződött kampány tovább tartott, mint az előző évi és meghaladta a tervezettet is. Ebbe több minden belejátszott. Egyrészt nagyobb répamennyiséget kellett földolgozni, másrészt pedig az időjárás is késleltette az ütemes betakarítást, fölszedést, átvételt és szállítást.

– Ennek ellenére a nagyobb hideg beállta előtt a három megyére kiterjedő termelői körzetben sikerült betakarítani, illetve az átvevő telepekre szállítani a cukornak valót – olvasható a korabeli újságcikkben.

A kampány időszakában naponta három irányvonat érkezett az üzembe, a feldolgozandó mennyiség negyven százalékát közúton szállították Kaposvárra. Baranyában, Somogyban és Tolnában a több mint 6000 hektáros termőterületről 294 100 tonna répát szedtek fel, amelyből 32 500 tonna cukrot nyertek.

Tovább csökken a cukorrépa területe

S mivel számoltak 1985-ben a szakemberek a 91.kampány befejezésekor? Negyven éve arról írt az újság: a ma kezdődő karbantartási munkák előreláthatólag 55 millió forintba kerülnek. A gyár vezetői az igen szerény eredmény tudatában nem gondolhatnak beruházásra, így csak a legszükségesebb felújítási feladatokat tűzhették maguk elé.