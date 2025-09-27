2 órája
Telt ház a KÁN-on, minden szívet elraboltak a szépséges komondorok a Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén
Az idén tizenhetedik alkalommal rendezték meg hétvégén a Kaposvári Állattenyésztési Napokat. A háromnapos rendezvény szombati forgatagában az ínycsiklandó falatok és helyi kézműves termékek között lavírozva kifulladásig nézhetett bárki állatbemutatókat, tanulmányozhatta a legmodernebb mezőgazdasági eszközöket, vagy éppen drukkolhatott kedvenc fogathajtójának, főzőcsapatának a KÁN-on.
A délelőtt érkező látogatókat már messziről megcsapta az a jellegzetes illat, amely évről évre körbe lengi a Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) idején a lovardát. A bejárat közelében kürtőskalács és puszedli csábította a vendégeket, miközben a grillhúsok illata is hamar étvágyat csinált a forgatagban. Százával érkeztek a családok, a kisgyermekesek közülük sokan az Élményliget felé vették az irányt. Az érkezők másik fele a kutyafajták bemutatóját választották, ahol ezúttal komondorok kápráztatták el a közönséget. A baromfik a bejárattól várták látogatókat az elmúlt évekhez hasonlóan.
Szombat a KÁN-on
A KÁN szombati, második napja már reggel 9 órakor megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A rendezvény igazi családi forgatagot kínált: szakmai bemutatók, állatkiállítások, gasztronómiai élmények és szórakoztató programok várták az érdeklődőket egészen estig.
A szakmai és szórakoztató programok mellett a vásári forgatag is sok érdekességet tartogatott a kilátogatóknak. A standok között sétálva zománcékszerek, bőrműves termékek, szarvasgomba-különlegességek, méhészeti portékák, lovas felszerelések, ruházati cikkek, különféle dekorációs tárgyak kínálták magukat - és még sok más - így mindenki találhatott magának valami szuvenírt.
Az Élményliget volt a nap egyik központi helyszíne, ahol a gyerekeket és családokat egész napos szórakozás várta. A népi ügyességi játékok, a szalmabála labirintus, a mesetérkép és a kézműves foglalkozások mellett az állatsimogató és a trófeabemutató is nagy sikert aratott. A legkisebbek számára igazi kuriózum volt a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány bemutatója, valamint az erdélyi kopó kiállítás, délelőtt meteorológiai ballont is felengedtek és időjárás függvényében a hőlégballont is ki lehetett próbálni.
Déllelőtt a fedeles lovardában megteltek a lelátók. A hidegvérű lovak istállóiban folyamatosan nyüzsgött a tömeg, a látogatók nemcsak megcsodálhatták ezeket a gyönyörű állatokat, de meg is simogathattak néhányat.
0ľ A magyar hidegvérű ló jelenleg reneszánszát éli: egyre több a tenyésztő, folyamatosan növekszik a kanca- és csikólétszám. Az ország minden részéből érkeznek tenyésztők – a legtávolabbiak Bélapátfalváról és Tiszavasváriból jöttek –, ugyanakkor a fajta fő tenyészkörzete Baranya és Somogy megyében található – mondta el érdeklődésünkre Kassanin Milán, a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület ügyvezető elnöke.
Kassanin Milán arra is felhívta a figyelmet, hogy a hidegvérű lovak ünnepe szorosan kapcsolódik a Szent Mihály-napi behajtáshoz, amely hagyományosan az őszi időszak fontos eseménye. A fajtát eredetileg munkalóként tenyésztették ki: nagy izomereje és tömege miatt igavonásra használták. Napjainkban azonban új szerepeket is kapott – a szálaló erdészetben, a természetkímélő erdőgazdálkodásban, valamint a szabadidős tevékenységekben, például sétakocsikázásnál és vadászatok során is egyre gyakrabban találkozhatunk velük.
A délelőtt a kültéri lovaspályán nagy érdeklődés mellett tartották meg a komondor fajtabemutató, a kutyás előadások, valamint az ABZ Drone látványos drónbemutatója színesítette a programot.
Kaposvári Campus udvarban tartották meg a hagyományos főzőversenyt. A nap során a látogatók bepillantást nyerhettek a legújabb agrárdigitalizációs technológiákba is, a kiállítói csarnokban zajló gyakorlati bemutatókon.
Az Élményliget színpadán 16 órától a Rutkai Bori Banda koncertje várta az érdeklődőket. A programok sorát este 20 órakor a kiállítás zárása teszi teljessé.
A kiállítás sokszínűsége mellett az idén feltűnhet a látogatóknak a párosujjú patások hiánya. Ennek oka a ragadós száj- és körömfájás betegséggel kapcsolatos elővigyázatosság: a szervezők a biztonság érdekében mellőzték ezen állatok bemutatását.
Különleges kísérletek a KÁN-onFotók: Lang Róbert
- A szombati nap egyik kiemelt eseménye a Somogy vármegyei Vadásznap volt, amelyet a Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében rendeztek meg. A vadászok ünnepe idén is nagy érdeklődés mellett zajlott, a programok között szerepelt vadászkürtös térzene, Hubertusz-mise, kitüntetések átadása és az ifjú vadászok ünnepélyes fogadalomtételére is sor került. A kísérőprogramok között a látogatók megcsodálhatták a solymászbemutatót, a vadászkutyás felvonulást, de terepjáró- és gépbemutatók, valamint jótékonysági sütivásár is várta az érdeklődőket.
Színes programokkal folytatódott a KÁNFotók: Lang Róbert