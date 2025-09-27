Telt ház a KÁN-on, minden szívet elraboltak a szépséges komondorok a Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén

A délelőtt érkező látogatókat már messziről megcsapta az a jellegzetes illat, amely évről évre körbe lengi a Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) idején a lovardát. A bejárat közelében kürtőskalács és puszedli csábította a vendégeket, miközben a grillhúsok illata is hamar étvágyat csinált a forgatagban. Százával érkeztek a családok, a kisgyermekesek közülük sokan az Élményliget felé vették az irányt. Az érkezők másik fele a kutyafajták bemutatóját választották, ahol ezúttal komondorok kápráztatták el a közönséget. A baromfik a bejárattól várták látogatókat az elmúlt évekhez hasonlóan.

A KÁN programjai között minden korosztály megtalálja a maga élményét Fotó: Lang Róbert

Szombat a KÁN-on

A KÁN szombati, második napja már reggel 9 órakor megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A rendezvény igazi családi forgatagot kínált: szakmai bemutatók, állatkiállítások, gasztronómiai élmények és szórakoztató programok várták az érdeklődőket egészen estig.

A szakmai és szórakoztató programok mellett a vásári forgatag is sok érdekességet tartogatott a kilátogatóknak. A standok között sétálva zománcékszerek, bőrműves termékek, szarvasgomba-különlegességek, méhészeti portékák, lovas felszerelések, ruházati cikkek, különféle dekorációs tárgyak kínálták magukat - és még sok más - így mindenki találhatott magának valami szuvenírt.

Az Élményliget volt a nap egyik központi helyszíne, ahol a gyerekeket és családokat egész napos szórakozás várta. A népi ügyességi játékok, a szalmabála labirintus, a mesetérkép és a kézműves foglalkozások mellett az állatsimogató és a trófeabemutató is nagy sikert aratott. A legkisebbek számára igazi kuriózum volt a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány bemutatója, valamint az erdélyi kopó kiállítás, délelőtt meteorológiai ballont is felengedtek és időjárás függvényében a hőlégballont is ki lehetett próbálni.

Déllelőtt a fedeles lovardában megteltek a lelátók. A hidegvérű lovak istállóiban folyamatosan nyüzsgött a tömeg, a látogatók nemcsak megcsodálhatták ezeket a gyönyörű állatokat, de meg is simogathattak néhányat.

0ľ A magyar hidegvérű ló jelenleg reneszánszát éli: egyre több a tenyésztő, folyamatosan növekszik a kanca- és csikólétszám. Az ország minden részéből érkeznek tenyésztők – a legtávolabbiak Bélapátfalváról és Tiszavasváriból jöttek –, ugyanakkor a fajta fő tenyészkörzete Baranya és Somogy megyében található – mondta el érdeklődésünkre Kassanin Milán, a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület ügyvezető elnöke.