3 órája
Gyuri gazda sem hagyta ki a KÁN-t és Kovácsovics Fruzsinát
Szeszélyes időjárás ide vagy oda, tömegek élvezték az Állattenyésztési Napok harmadik napját. A KÁN vasárnap zárta idei, háromnapos programsorozatát. A rendezvény területén egész nap hömpölygött a tömeg: családok, fiatalok és egészen kisgyermekek is szép számban érkeztek, hogy együtt élvezzék a változatos programkínálatot.
Az előrejelzések szerint esős délután várt a KÁN (Kaposvári Állattenyésztési Napok)-ra látogatókra, ám ez sem tántorította el a tömegeket.
A KÁN vasárnapi programja ismét mindenki számára élmény volt
A Fedeles lovardában délelőtt és délután is közönségprogram várta az érdeklődőket, ahol látványos bemutatók és versenyszámok váltották egymást. A Kültéri lovaspályán a magyar agár fajtabemutató nyűgözte le a közönséget, míg az Élményligetben egész nap folyt a nyüzsgés. A gyerekeket és fiatalokat a népi ügyességi játékok, a szalmabála labirintus, a kézműves foglalkozások, az íjászat, arcfestés és az állatsimogató csalogatta, de nagy sikernek örvendett a KÁN Hobby Horse Kupa is.
A nap egyik különlegességét az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja hozta: bemutató futamok, bikejöring, scooter és canicross versenyszámok szórakoztatták a nézőket. Hámor Endre előadása a húzósportokban használt kutyafajtákról és hibridekről pedig sok érdekességgel szolgált. A klub látványos őrző-védő bemutatót is tartott, majd lehetőséget adott a sportág kipróbálására is.
Sokak kedvence: tematikus, beöltözős fotószínház
A bejárattól ha kicsit egyenesen megyünk majd a jobb oldalunkon immár hetedik éve várta a látogatókat Kádár Ferkó Fotószínháza, ahol bárki ingyenesen készíttethetett magáról különleges, tematikus képet. A fotós elmondta: régóta visszajárnak a KÁN-ra, amely az egyik kedvenc fesztiváljuk. – Nagyon jók a szervezők, és nagyon jók az emberek is. Olyannyira, hogy már azzal is bajban vagyunk, milyen háttereket hozzunk, hiszen hiába van negyven féle, nehéz kiválasztani, mi az, ami még nem volt, és mi az, amit régebben használtunk – mesélte.
A Fotószínház nemcsak a közönség, hanem a környező kiállítók számára is igazi közösségteremtő hely: Ferkóék családias viszonyt ápolnak a szemben lévő kézművesekkel és a szomszéd standokkal, miközben rengetegen fordultak meg náluk. Szombaton például 350–400 embert fényképeztek le.
Az idén a disznóvágás háttere mellett a tanyaudvar és a szürkemarha témák kerültek előtérbe. A szervezők kérésére a háttereken most párosujjú patások is feltűntek – azok az állatok, amelyek a ragadós száj- és körömfájás miatt a valóságban nem lehettek jelen a rendezvényen, így legalább a fotókon megőrizhették emléküket.
A békéscsabai székhelyű Fotószínház évente 90–100 fesztiválon vesz részt, nemcsak belföldön, hanem a határon túl is. Repertoárjuk a magyar polgári és népi hagyományokhoz kapcsolódik: vásári jelenetek, szüreti háttér, tyúkudvar, fagylaltoskocsi és még sok más színes díszlet közül válogathatnak a fényképeszkedni vágyók.
Hobby Horse Kupa: sport vagy játék? A gyerekek szerint mindkettő
A KÁN vasárnapi napjának egyik nagy érdeklődést kiváltó eseménye a Hobby Horse Kupa volt, ahol reggel tíztől egészen délután öt óráig rengeteg fiatal mérettette meg magát. A különleges versenyt Takács György, közismertebb nevén Gyuri gazda szervezi, akit arról kérdeztünk, hogyan indult el Magyarországon ez a különleges sport.
Elmondta, hogy az ötlet édesanyjától származik, aki hobby horse-t – vagyis pálcikára erősített lovacskát – készített, majd megkérdezte tőle, miért nem rendeznek belőle versenyt. Bár valaki korábban próbálkozott már Magyarországon egy megmérettetéssel, az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, és a gyerekek sok támadást kaptak miatta. Ekkor döntött úgy, hogy megszervezi ő a versenyeket.
Két évvel ezelőtt, áprilisban rendezték meg az első Hobby Horse kupát, amelyen 20–30 gyerek indult. Azóta hatalmasat nőtt az érdeklődés: a legnagyobb versenyeiken, például a sportcsarnokokban, már 150–200 induló vesz részt. A mostani KÁN-ra pedig az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők.
Színes programokkal folytatódott a KÁNFotók: Lang Róbert
– Ez maximálisan sport. Lehet sportolva játszani, vagy játszva sportolni, de brutális erőt vesz ki a gyerekekből. Van olyan versenyző, aki 120 centiméter magas akadályokat ugrik át, tavaly pedig rekordot is felállítottunk: 137 centimétert ugrott az egyik induló. Ha a futás és a gátugrás sport, akkor ez is mindenképpen az, hiszen futni kell és átugrani az akadályokat – hangsúlyozta Takács György.
A Hobby Horse kupa így nemcsak játék, hanem valódi sportélmény is, amely egyszerre szórakoztatja és megmozgatja a fiatalokat.
A színes napot Kovácsovics Fruzsina koncertje koronázta meg az Élményliget színpadán.
- A kiállítás 18 órakor hivatalosan is bezárta kapuit, de a látogatók rengeteg élménnyel térhettek haza: a szakmai rendezvény ismét bebizonyította, hogy egyszerre szól az agrárszakma képviselőinek és a nagyközönségnek, a gyerekektől a felnőttekig mindenki találhatott benne magának szórakozást idén is.