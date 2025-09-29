Gyuri gazda sem hagyta ki a KÁN-t és Kovácsovics Fruzsinát

Az előrejelzések szerint esős délután várt a KÁN (Kaposvári Állattenyésztési Napok)-ra látogatókra, ám ez sem tántorította el a tömegeket.

Gyönyörű hidegvérű fogatok sorakoztak fel a Fedelesben vasárnap a KÁN-on Fotó: MW

A KÁN vasárnapi programja ismét mindenki számára élmény volt

A Fedeles lovardában délelőtt és délután is közönségprogram várta az érdeklődőket, ahol látványos bemutatók és versenyszámok váltották egymást. A Kültéri lovaspályán a magyar agár fajtabemutató nyűgözte le a közönséget, míg az Élményligetben egész nap folyt a nyüzsgés. A gyerekeket és fiatalokat a népi ügyességi játékok, a szalmabála labirintus, a kézműves foglalkozások, az íjászat, arcfestés és az állatsimogató csalogatta, de nagy sikernek örvendett a KÁN Hobby Horse Kupa is.

A nap egyik különlegességét az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja hozta: bemutató futamok, bikejöring, scooter és canicross versenyszámok szórakoztatták a nézőket. Hámor Endre előadása a húzósportokban használt kutyafajtákról és hibridekről pedig sok érdekességgel szolgált. A klub látványos őrző-védő bemutatót is tartott, majd lehetőséget adott a sportág kipróbálására is.

Sokak kedvence: tematikus, beöltözős fotószínház

A bejárattól ha kicsit egyenesen megyünk majd a jobb oldalunkon immár hetedik éve várta a látogatókat Kádár Ferkó Fotószínháza, ahol bárki ingyenesen készíttethetett magáról különleges, tematikus képet. A fotós elmondta: régóta visszajárnak a KÁN-ra, amely az egyik kedvenc fesztiváljuk. – Nagyon jók a szervezők, és nagyon jók az emberek is. Olyannyira, hogy már azzal is bajban vagyunk, milyen háttereket hozzunk, hiszen hiába van negyven féle, nehéz kiválasztani, mi az, ami még nem volt, és mi az, amit régebben használtunk – mesélte.

A Fotószínház nemcsak a közönség, hanem a környező kiállítók számára is igazi közösségteremtő hely: Ferkóék családias viszonyt ápolnak a szemben lévő kézművesekkel és a szomszéd standokkal, miközben rengetegen fordultak meg náluk. Szombaton például 350–400 embert fényképeztek le.

Az idén a disznóvágás háttere mellett a tanyaudvar és a szürkemarha témák kerültek előtérbe. A szervezők kérésére a háttereken most párosujjú patások is feltűntek – azok az állatok, amelyek a ragadós száj- és körömfájás miatt a valóságban nem lehettek jelen a rendezvényen, így legalább a fotókon megőrizhették emléküket.