KÁN

Állati élmények Kaposváron: megnyitotta kapui a Dunántúl legnagyobb agrárrendezvénye

Pénteken hivatalosan is megnyitotta kapuit a Kaposvári Állattenyésztési Napok. Látványos lovasfogat-felvonulástól a precíziós gazdálkodási bemutatókon át a családi programokig minden a hagyomány és az innováció találkozásáról szól a 17. KÁN-on.

Lugosi Laura

A Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) ünnepélyes megnyitóján három előadó köszöntötte a résztvevőket: Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára, valamint Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke.

Gyönyörű hidegvérű fogatok a KÁN megnyitón
Gyönyörű hidegvérű fogatok a KÁN megnyitón 
Fotó: Lang Róbert

KÁN: a jövő gazdái, a múlt hagyományai és a családok találkozóhelye

A megnyitón részt vett többek között Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Mátrai Márta országgyűlési képviselő, az Országgyűlés háznagya, Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, Neszményi Zsolt főispán, Inczeffy István, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, Szabó István oktatási és nemzetközi rektorhelyettes, valamint Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatója.

Kulcsfigurák a KÁN-on - Gyuricza Csaba nyitóbeszédet mond
Kulcsfigurák a KÁN-on - Gyuricza Csaba nyitóbeszédet mond 
Fotó: Lang Róbert

Zászlós Tibor kiemelte, hogy immár ötödik alkalommal van együtt a Kaposvári Állattenyésztési Napok és az Állattenyésztők Napja. Hangsúlyozta, hogy az állattenyésztők helyzetét jelenleg számos tényező nehezíti, az embargótól a fertőző állatbetegségekig. A válasz minderre az alkalmazkodás, amelynek alapja a magas színvonalú egyetemi oktatás.

Az alkalmazkodás egyenlő az egyetemi tudás megszerzésével, a tudás átadásával, a hagyományok továbbvitelével és a legkorszerűbb ismeretek gyakorlati megvalósításával.

Hozzátette: a magyar állattenyésztés az európai élvonalhoz tartozik, ezt a színvonalat a jövőben is fontos megőrizni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a társadalomnak nem szabad eltávolodnia az állattenyésztéstől, tisztelettel kell fordulnia az állattenyésztők mindennapi munkája felé. Szerinte a KÁN legfontosabb célja a véleménycsere, a szakmai fogások egymástól való elsajátítása és a tapasztalatok átadása.
Hubai Imre államtitkár arról beszélt, hogy a KÁN rendezvénysorozat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar agrárium és a felsőoktatás eljusson oda, ahol ma tart.

A szakmázás mellett a kicsik is megtalálják a nekik szóló élményeket
A szakmázás mellett a kicsik is megtalálják a nekik szóló élményeket 
Fotó: Lang Róbert

A rendezvény helyszíne ismét a Kaposvári Campus és a Pannon Lovasakadémia területe, ahol három napon át agrárszakembereket, érdeklődőket, középiskolásokat és családokat várnak. A tavalyi évben közel 40 ezer látogatót vonzott a Dunántúl egyik legnagyobb agrárrendezvénye, több mint 70 kiállítóval, fajtabemutatókkal, szakmai konferenciákkal és szórakoztató programokkal. Az idei esemény még gazdagabb kínálattal jelentkezik. 

A megnyitó látványos lovasfogat-felvonulással kezdődött, ahol a közönség gyönyörű tenyészállatokat láthatott; impozáns hidegvérű lovakat, elegáns fjordokat és még szamárfogatot is.

Bár a száj- és körömfájás elleni óvintézkedések miatt elmaradnak a párosujjú patás állatokat bemutató programelemek, a látogatók új, innovatív kiállítási és bemutatóterekkel találkozhatnak. Újdonságként precíziós gazdálkodási látványtér mutatja be a modern mezőgazdaság eszközeit szenzorokkal és intelligens szoftverekkel, talajművelési verseny, emellett kibővített gépkiállítás,  futómadár- és munkakutya-bemutatók, gazdag lovas programok és Gazdaudvar is várja az érdeklődőket.

Kádár Ferkó Fotószínházát nem érdemes kihagyni
Kádár Ferkó Fotószínházát nem érdemes kihagyni
 Fotó: Lang Róbert

A családok kézműves foglalkozásokkal, Mesetérképpel, interaktív előadásokkal, jurtafaluval, solymászbemutatóval és kulturális programokkal találkozhatnak, kísérőprogramként pedig a Somogy Vármegyei Vadásznap is része a kínálatnak. A Helyi Ízek Utcájában a környékbeli őstermelők és kézművesek gasztronómiai különlegességei kóstolhatók, míg az Élményliget hagyományőrző bemutatói teszik teljessé az élményt.

 

 

