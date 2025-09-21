szeptember 21., vasárnap

Helyi közélet

4 órája

Ekkor lesz vége a szeptemberi kánikulának

Címkék#szél#csapadék#felhőzet#kánikula

Szerdától borul be az ég, addig marad a szeptember végi nyár. Már látni a kánikula végét, de a hét elején még szép, napos idő várható.

Kovács Gábor László

A kánikula szeptember végén sem tágít: hétfőn derült vagy legfeljebb kissé fátyolfelhős, száraz idő várható. 

A szeptemberi kánikula strandidőt hozott Fotó: Krausz Andrea
A szeptemberi kánikula strandidőt hozott
Fotó: Krausz Andrea

Dübörög a kánikula, de néhány nap múlva jön az eső 

Hétfőn a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél elsősorban északnyugaton és délkeleten élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

Kedden már gyülekeznek a felhők

 Kedden Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, borult, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, mely helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum hőmérséklet általában 26, 32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdán csapadék várható 

Szerdánra megjön az eső. Eleinte általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben délnyugat felől átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, és a nap is kisüthet. Többfelé lehet számítani esőre, záporra, zivatarra. Nyugaton várható a legnagyobb mennyiség, míg keleten a legkisebb a csapadék esélye. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 29 fok között valószínű, nyugaton lesz hűvösebb, míg délkeleten melegebb az idő.

Melegfronti hatás érvényesül a hét elején

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások, mint fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is tapasztalható.

 

 

 

