Retro

Ők lettek Kaposvár Szépei akkor – ma is sokan emlegetik a legendás estét

Címkék#rendezvény#Kaposvár#közönség

Ilyen volt: 2011-es szeptember tele volt izgalommal és eleganciával Kaposváron, amikor a város legszebb fiatal lányai léptek a reflektorfénybe. A Kaposvár Szépe verseny a helyi közönség és a zsűri szívébe is belopta magát, bemutatva a tehetség, báj és stílus legjobbjait egy felejthetetlen estén.

Molnár Dániel
Fotó: LANG ROBERT

Volt egyszer egy nyár, amikor Kaposvár a szépség, az elegancia és a fiatalos báj központjává változott. A 2011-es Kaposvár Szépe szépségverseny sokakban ma is élénken él – egy korszak jelképe volt, amikor a helyi rendezvények különös csillogással töltötték meg a várost.

kaposvár szépe
A Kaposvár Szépe 2011-ben Gyurmán Patrícia. Fotó: Láng Róbert                         

A verseny akkoriban nem csupán a szépségről szólt. Egy valódi társasági esemény volt, ahol családok, barátok és ismerősök együtt szurkoltak a helyi tehetségeknek. A jelöltek nem csak külsejükkel, hanem személyiségükkel, eleganciájukkal és magabiztos fellépésükkel is igyekeztek elbűvölni a zsűrit és a közönséget.

Ilyen volt a Kaposvár Szépe verseny 2011-ben

Fotók: Lang Róbert

 

Ki is lett Kaposvár Szépe 2011-ben?

A zsűri dolga sem volt könnyű – hiszen a város legszebbjei közül kellett kiválasztaniuk a legszebbet. A tiniknél a sántosi Kolev Eszter győzött, őt a dobogón Illyés Jennifer és Gelencsér Tímea követte. A felnőtteknél Gyurmán Patrícia fejére került a korona. Béli Tímea a második, Urbán Roxána a harmadik helyen végzett, míg a közönségdíjat Cseh Vivien érdemelte ki.

A Kaposvár Szépe verseny 2011-ben nem csupán egy szépségverseny volt – egy kicsit mindannyiunk ünnepe lett. Egy olyan este, amely megmutatta, mennyi tehetség, báj és összefogás rejtőzik a város fiataljaiban, és amelyre jó szívvel emlékezhetünk vissza ma, több mint egy évtizeddel később is.

