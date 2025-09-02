Ők lettek Kaposvár Szépei akkor – ma is sokan emlegetik a legendás estét

Volt egyszer egy nyár, amikor Kaposvár a szépség, az elegancia és a fiatalos báj központjává változott. A 2011-es Kaposvár Szépe szépségverseny sokakban ma is élénken él – egy korszak jelképe volt, amikor a helyi rendezvények különös csillogással töltötték meg a várost.

A Kaposvár Szépe 2011-ben Gyurmán Patrícia. Fotó: Láng Róbert

A verseny akkoriban nem csupán a szépségről szólt. Egy valódi társasági esemény volt, ahol családok, barátok és ismerősök együtt szurkoltak a helyi tehetségeknek. A jelöltek nem csak külsejükkel, hanem személyiségükkel, eleganciájukkal és magabiztos fellépésükkel is igyekeztek elbűvölni a zsűrit és a közönséget.