Útfelújításokról és közlekedési fejlesztésekről tárgyalt Szita Károly

A téli üzemeltetésről, az idei felújításokról és Kaposvár útjairól egyeztetett Szita Károly és Magyar Közút Nonprofit Zrt. somogyi igazgatója. A városvezető kiemelte, hogy a közlekedés biztonságos és zavartalan működéséért két szereplő felel: az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az önkormányzat, amely saját kezelésű utakkal is rendelkezik.

Új lámpás csomópont Kaposvár útjain

Németh Zsolt elmondta, hogy rendszeres forgalmi felülvizsgálatokat tartanak, és lámpaügyeletes brigád dolgozik azon, hogy az autósok zökkenőmentesen közlekedhessenek a városban. Hozzátette, készülnek a téli időszakra, a gépek karbantartása jelenleg is zajlik. Szita Károly hangsúlyozta, hogy Kaposvár idei útfelújítási munkái hamarosan befejeződnek, amelyekre 1 milliárd forintot fordítottak. Bejelentette, hogy új közlekedési lámpás csomópont létesül a Fő utca és a Hársfa utca találkozásánál, amelynek üzemeltetését a Magyar Közút veszi át.