Furcsa állások: lennél te fürtvezető mérnök, de azt sem tudod mi fán terem? - Mutatjuk!

„Régen minden egyszerűbb volt” – szokták mondani és a munkakeresésre ez különösen igaz. Ha valaki állást keresett, besétált a gyárba, a TSZ-be vagy a hivatalba, és nagyjából tudta, mi vár rá: könyvelés, hegesztés vagy papírtologatás. Nem kellett hozzá angol nyelvvizsga, de még csak Google Translate sem, hogy kitalálja mi a feladat. Ma viszont egy állásportál vagy a kaposvári álláshirdetések böngészése is felér egy keresztrejtvénnyel: mit csinálhat egy „fürtvezető mérnök”, és vajon mi köze lehet a „klisémontírozónak” bármihez, amit a hétköznapi ember el tud képzelni?

Vannak olyan kaposvári álláshirdetések, amik között igazi kihívás eligazodni Fotóillusztráció: MW

Az egyik legnagyobb hazai álláskereső portálon közel 18 ezer betöltendő pozíció található, Somogy vármegyében pedig majdnem hatszáz hirdetés várja a jelentkezőket. A nyelvezet sokszor itt is zavarba ejtő.

– Sok álláskereső csak az első sort olvassa el a hirdetésből – mondta Miseta Gábor, a Viapan Group toborzási vezetője, aki a furcsa elnevezések és a beérkező pályázatok között hatalmas szakadékot lát. – Ha annyit lát a jelentkező, hogy adminisztrátor, már küldi is az önéletrajzot, akkor is, ha fogalma sincs például arról, mi az az SAP. Volt olyan SAP adminisztrátori pozíciónk, ahová 186 jelentkezés érkezett, de egyik pályázó sem volt alkalmas a feladatra. Egyszerűen azért, mert nem olvasták végig a kiírást.

Érdekes munkakörök a kaposvári álláshirdetések között

A megszokott eladó, takarító vagy szakács mellett különös munkakörökkel is találkozni a vármegyében. Íme a legérdekesebbek, rövid magyarázattal:

SAP adminisztrátor – egy komoly vállalatirányítási rendszer kezeléséről van szó, amit sokan nem értenek, mégis rengetegen pályáznak rá, mert csak az „adminisztrátor” szót látják.

– egy komoly vállalatirányítási rendszer kezeléséről van szó, amit sokan nem értenek, mégis rengetegen pályáznak rá, mert csak az „adminisztrátor” szót látják. Kyburzos kézbesítő – nem egy svájci bankár, hanem a Kyburz nevű elektromos jármű sofőrje, aki csomagokat szállít.

– nem egy svájci bankár, hanem a Kyburz nevű elektromos jármű sofőrje, aki csomagokat szállít. Key account manager – magyarul a legfontosabb ügyfelek gondozója. Ő vigyáz rájuk, nehogy elcsábítsa őket a konkurencia.

– magyarul a legfontosabb ügyfelek gondozója. Ő vigyáz rájuk, nehogy elcsábítsa őket a konkurencia. Business analyst – az üzleti világ jósa, aki grafikonokból olvassa ki a jövőt.

– az üzleti világ jósa, aki grafikonokból olvassa ki a jövőt. HR generalista – a HR-szakma mindenes embere: toboroz, papírt intéz, konfliktust kezel.

– a HR-szakma mindenes embere: toboroz, papírt intéz, konfliktust kezel. Proactive sales executive – egyszerűen fogalmazva: aktív értékesítő. Ő nem csak várja, hogy megkeressék, hanem maga kutatja fel és szólítja meg az új ügyfeleket.

– egyszerűen fogalmazva: aktív értékesítő. Ő nem csak várja, hogy megkeressék, hanem maga kutatja fel és szólítja meg az új ügyfeleket. Klempes targoncavezető – targoncás, csak éppen speciális rakodási módszerrel.

– targoncás, csak éppen speciális rakodási módszerrel. Diszponens – a logisztika karmestere, aki megszervezi, hogy melyik fuvar merre induljon.

– a logisztika karmestere, aki megszervezi, hogy melyik fuvar merre induljon. PR account manager – a cég jó hírének őrzője, aki a sajtót és a Facebookot egyaránt kezeli.

– a cég jó hírének őrzője, aki a sajtót és a Facebookot egyaránt kezeli. Full stack fejlesztő – olyan programozó, aki egy program vagy weboldal minden részéhez ért: megcsinálja a látványos felületet, és a háttérben futó rendszert is.

– olyan programozó, aki egy program vagy weboldal minden részéhez ért: megcsinálja a látványos felületet, és a háttérben futó rendszert is. Senior PPC manager – a hirdetések varázslója, aki a Google-ben állítgatja a kampányokat, hogy az pénzt termeljen.

Klasszikus furcsaságok a munkaerőpiacon

Nemcsak Somogyban, országosan is bőven találni fejtörést okozó elnevezéseket.

Klisémontírozó segéd – nem kommunikációs szakember, hanem nyomdai dolgozó. A klisé itt nem közhely, hanem fémlemez, amibe a nyomtatandó szöveg vagy kép bele van marva.

– nem kommunikációs szakember, hanem nyomdai dolgozó. A klisé itt nem közhely, hanem fémlemez, amibe a nyomtatandó szöveg vagy kép bele van marva. Fürtvezető mérnök – nem szőlőszüretet irányít, hanem vízügyi szakember. Az öntözéshez, halastavakhoz kapcsolódó vízszolgáltatást szervezi, például a Nyugati-főcsatorna környékén.

– nem szőlőszüretet irányít, hanem vízügyi szakember. Az öntözéshez, halastavakhoz kapcsolódó vízszolgáltatást szervezi, például a Nyugati-főcsatorna környékén. Etető traktoros – a név találó: ő eteti a szarvasmarhákat traktor segítségével.

– a név találó: ő eteti a szarvasmarhákat traktor segítségével. Süldőnevelési vezető – a fiatal malacok felneveléséért felel, valamint az őket gondozó munkásokért.

– a fiatal malacok felneveléséért felel, valamint az őket gondozó munkásokért. Tolatásvezető – itt nem az autó hátsó üléséről kell tanácsot osztani. A vasúti kocsikat mozgatja zárt pályán, kapcsolja és biztosítja, hogy ne „fusson meg” a szerelvény.

– itt nem az autó hátsó üléséről kell tanácsot osztani. A vasúti kocsikat mozgatja zárt pályán, kapcsolja és biztosítja, hogy ne „fusson meg” a szerelvény. Szivarklub-menedzser – igazi kuriózum: angol nyelvtudással és elegáns fellépéssel a klubban a szivarokról, azok tárolásáról és a vendégek kényelméről gondoskodik.

A munkakörök elnevezései egyre cifrábbak, de a végén dől el úgyis minden: van-e, aki tényleg ért hozzá. Addig is, ha legközelebb valaki fürtvezető mérnököt keres, ne lepődjünk meg, ha a szőlőhegyen toporog pár jelentkező gumicsizmában.