Helyi közélet

2025.09.04. 16:18

20 éve megcsodáltuk, ma még mindig az utakon kerülgetjük ezeket az autókat

Több tucat gépkocsimárka mutatkozott be akkoriban, érdeklődők sokasága ismerkedett a látványos felhozatallal. Nagy durranás volt a 2006-os kaposvári autókiállítás. A verda világ elbűvölte a látogatókat, habár a járműipar azóta rohamos tempóban fejlődött, ám sok vásárló képtelen volt lépést tartani a lendülettel, így sokan új autó helyett manapság is 20 év körüli járgányokkal gyűrik a kilométereket.

Harsányi Miklós
20 éve megcsodáltuk, ma még mindig az utakon kerülgetjük ezeket az autókat

– Francia, dél-koreai, és japán modellek is sorakoztak a Fő utcán, az emberek ráérősen vették szemügyre a legfrissebb felhozatalt, s az apróságoknak gokart pályát építettek, az autók sokakat vonzottak – idézi fel a 2006-os felvétel az autókiállítás hangulatát. Nagy durranás volt a 2006-os kaposvári autókiállítás.

Kaposvári autókiállítás
Bőven volt látnivaló a Fő utcán, ilyen volt a kaposvári autókiállítás

 

Árelőny, extra ajánlat – így készültek a kaposvári autókiállításra

  • Zászlóerdő, hatalmas céges logók, s ami a döntő, új gépkocsikkal telt meg a belváros – a körítésre nem lehetett panasz. Benzines és dízel verdák, piros, kék, sárga és a mai napig trendi ezüstre fényezett autók sorakoztak több száz méter hosszan, a családi modelleken kívül kisteherautók is színesítették a felhozatalt. A látogatóknak nem mindennapi látványban volt részük, a helyieken kívül a környékbeli településekről is sokan zarándokoltak a   kiállításra, ahol nyilván nem csupán  a lóerő-üzemanyag-fogyasztás-biztonsági felszerelés volt a központi téma. 
  • –  Akció – olvasható öles felirat az egyik járművön, a vételár minden bizonnyal 2006-ban is kiemelt kérdésnek számított, akárcsak manapság. Árelőny: 150-500 ezer forint, tűnik fel az egyik modellen. Ennyi év távlatából már felettébb nehéz lenne kideríteni, hogy az extra ajánlat akkor mennyire dobta meg a márkakereskedés forgalmát. Az viszont nem titok: manapság ekkora árelőnyért épp egy jobb bringát lehet venni.

 

A mai napig járnak az utakon

Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke csütörtökön azt mondta: 2006 óta rengeteget változott a járműipar, ám sokan még mindig 20 év körüli autókat hajtanak.

– Ez alapvetően anyagi okokra vezethető vissza – jegyezte meg. –Mindenesetre felemelő érzés volt akkor egy ilyen kiállítás, népünnepélynek számított, sokan kilátogattak.

Az elnök szerint az idő múlását jelzi, hogy azóta nem csak újabb modellek jelentek meg, hanem a korabeli somogyi márkakereskedés hálózat is átalakult. 

Autókiállítás 2006-ban Kaposváron – Retró

Fotók: Lang Róbert

 

 

