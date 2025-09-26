Életet menthet a kaposvári csodaszer – egy családi műhelyben készül a jövő élelmiszere

Létezik egy csodaszer, amit ha rendszeresen fogyasztasz, képes meghosszabbítani az életedet. Amellett, hogy csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, még javítja az inzulinszabályozást is, nem is beszélve a többi jótékony hatásáról. Ez egy kaposvári csodaszer, amihez bármikor hozzájuthatsz.

Kaposvári csodaszer, amit mindenki megehet

Fotó: Hartmann Tímea

A kaposvári csodaszer egy igazi életerő bomba

A Csörsz család nem kisebb fába vágta a fejszét, mintsem egy olyan dolgot a világnak adni, ami végtelenül egészséges és jótékony hatásainak listája szinte végtelen. Na jó, először csak a családnak akartak jót, de rövid idő alatt sikerült rájönniük, hogy ezt mindenki mással meg kell osztani. Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus, aki egyébként Dél-Somogyból, Barcsról származik és párja Csörsz Zoltán csicseriborsóból készít lisztet és fasírtport, ami nemcsak egészséges, de még a vegánokat is kiszolgálja.

– A csicseriborsó ötlete tőlem jött. Amikor vegán lettem sok receptet találtam csicseriborsóliszttel, és amikor Zolival összejöttünk, őt is megismertettem ezekkel, és nagyon bejött neki. A marketinges végzettsége miatt pedig meglátta benne a nagy lehetőséget, hogy árulhatnánk ilyet mi is, mivel nincs sok hasonló termék a piacon. Dietetikusként szeretem táplálni és megismertetni az embereket az egészséges ételekkel – mesélte Hartmann Tímea.

Ekkor a Csörsz család elhatározta, hogy csicserilisztet fognak árulni, amit először a Petörke Portékán kínáltak a piac közönségének. – A Covid idején többen jártak piacozni, és amikor kimentünk édesanyámhoz, mert hogy ő is termelő, kedvet kaptunk a piacozáshoz, hogy mi is szívesen foglalkoznánk ezzel. Ekkor jött Timi ötlete, hogy hát csicserilisztet, csicseri terméket kóstoltassunk, amire édesanyám standjánál került először sor – mondta el Csörsz Zoltán.

A csicserilisztet vegán, gluténérzékeny és még tojásallergiás is fogyaszthatja

Fotó: Hartmann Tímea

– Először vásároltuk a csicseriborsót, akkor kis malommal őröltük lisztté, ezt vittük ki a Petörke Portékára tesztként, hogy mennyire van rá kereslet. Készítettem belőle kis fasírt falatkákat kóstolónak, hogy lássak az emberek mit lehet belőle készíteni, ez nagyon tetszett mindenkinek, vitték is az árut. Csak aztán jöttek vissza később, hogy ők nem tudták megcsinálni ilyen jóra. Ekkor jött az ötlet a fasírtporra, először magyaros ízben, azóta pedig kikísérleteztünk még 2 ízt, olaszos és keleties verzióban – tette hozzá a kaposvári dietetikus.