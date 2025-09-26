43 perce
Életet menthet a kaposvári csodaszer – egy családi műhelyben készül a jövő élelmiszere
Létezik olyan termék, amely jó a vegánoknak, a gluténérzékenyeknek, a tojásallergiásoknak és még finom is. A kaposvári csodaszer életet menthet.
Létezik egy csodaszer, amit ha rendszeresen fogyasztasz, képes meghosszabbítani az életedet. Amellett, hogy csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, még javítja az inzulinszabályozást is, nem is beszélve a többi jótékony hatásáról. Ez egy kaposvári csodaszer, amihez bármikor hozzájuthatsz.
A kaposvári csodaszer egy igazi életerő bomba
A Csörsz család nem kisebb fába vágta a fejszét, mintsem egy olyan dolgot a világnak adni, ami végtelenül egészséges és jótékony hatásainak listája szinte végtelen. Na jó, először csak a családnak akartak jót, de rövid idő alatt sikerült rájönniük, hogy ezt mindenki mással meg kell osztani. Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus, aki egyébként Dél-Somogyból, Barcsról származik és párja Csörsz Zoltán csicseriborsóból készít lisztet és fasírtport, ami nemcsak egészséges, de még a vegánokat is kiszolgálja.
– A csicseriborsó ötlete tőlem jött. Amikor vegán lettem sok receptet találtam csicseriborsóliszttel, és amikor Zolival összejöttünk, őt is megismertettem ezekkel, és nagyon bejött neki. A marketinges végzettsége miatt pedig meglátta benne a nagy lehetőséget, hogy árulhatnánk ilyet mi is, mivel nincs sok hasonló termék a piacon. Dietetikusként szeretem táplálni és megismertetni az embereket az egészséges ételekkel – mesélte Hartmann Tímea.
- Ekkor a Csörsz család elhatározta, hogy csicserilisztet fognak árulni, amit először a Petörke Portékán kínáltak a piac közönségének. – A Covid idején többen jártak piacozni, és amikor kimentünk édesanyámhoz, mert hogy ő is termelő, kedvet kaptunk a piacozáshoz, hogy mi is szívesen foglalkoznánk ezzel. Ekkor jött Timi ötlete, hogy hát csicserilisztet, csicseri terméket kóstoltassunk, amire édesanyám standjánál került először sor – mondta el Csörsz Zoltán.
– Először vásároltuk a csicseriborsót, akkor kis malommal őröltük lisztté, ezt vittük ki a Petörke Portékára tesztként, hogy mennyire van rá kereslet. Készítettem belőle kis fasírt falatkákat kóstolónak, hogy lássak az emberek mit lehet belőle készíteni, ez nagyon tetszett mindenkinek, vitték is az árut. Csak aztán jöttek vissza később, hogy ők nem tudták megcsinálni ilyen jóra. Ekkor jött az ötlet a fasírtporra, először magyaros ízben, azóta pedig kikísérleteztünk még 2 ízt, olaszos és keleties verzióban – tette hozzá a kaposvári dietetikus.
Hogyan hosszabbítja meg az életed a csicseriborsó?
– A csicseriborsó rendszeres fogyasztása meghosszabbítja az élettartamot, csökkenti a koleszterin szintet és a vérnyomást, javítja az inzulinszabályozást, magas a fehérje és rosttartalma, jelentős a vas, kalcium, magnézium és b vitamintartalma, emészthetősége pedig jobb mint a babé vagy a lencséé. Mindezek mellett csökkenti a stroke, a depresszió és a vastagbélrák kockázatát, tele van fitátokkal, amik antioxidánsok, gyulladáscsökkentők és immunerősítők – sorolta a dietetikus.
A vegánok, a gluténérzékenyek, de még a tojás allergiások is ehetik a kaposvári csodaszert
A vegánok is kedvelik a terméket, hiszen fehérjetartalma miatt húshelyettesítők kiegészítésére is kiváló, Tímea például tojás helyettesítésére is használja. – Omlettként, illetve a panírba is vízzel kikeverve a csicseriliszt teljesen jól működik tojás helyett. Ezért például a tojásallergiásoknak is jó választás, de a gluténallergiásoknak is, mivel gluténmentes is – tette hozz Tímea.
A Csörsz család jelenleg is dolgozik, kísérletezik, mégpedig a vegán kolbásszal. De humuszt is szeretnének készíteni, ötletből nálunk soha nincs hiány. Időközben már maguk termelik a csicseriborsót egy családi kis földön Kaposvár közelében, műhelyük pedig a Petőfi utcában van, ami átvevőhelyként is üzemel előre egyeztetett időpontokban. Piacozni is járnak, hiszen ezzel a tervvel indultak el annak idején, a Petrökei Portékán és most már a kastélyosdombói Dombó Pajtában is találkozhatnak velük a vásárlók.
– A márkanevünk pedig Herba Luna, a herba ugye növényt jelent, mert növényi alapúak a termékeink, a luna pedig hold, csak mert szeretjük. Növényi alapok mellett a gluténmentesség is fontos szempont nekünk, mivel kórházi munkám során láttam mennyi ételérzékeny van már a gyerekek között is, így próbáljuk ezt a terméket minél több emberrel megismertetni – tette hozzá a kaposvári dietetikus.