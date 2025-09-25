Begyújtották a mészkemencét az ország egyetlen cukorgyárban – elrajtolt a kampány

A hagyományos mészkemence begyújtó ünnepséget tartották a kaposvári cukorgyárban csütörtökön délután.

A kaposvári cukorgyárban megkezdődött a kampány

Fotó: Lang Róbert

A kaposvári cukorgyárban elrajtolt a kampány

A cukoripar sok nehézséggel szembesült az utóbbi években: éghajlatváltozással és ingadozó piaci kereslettel, a folyamatosan emelkedő költségekkel és a túlkínálattal, ennek ellenére bizakodva néznek az idei kampány elé, sorolta Sógorka Péter, gazdasági és termelési igazgató. A tavalyi 15 300 hektár termőterületnél kisebben, 10 900 hektáron vetettek cukorrépát. A nyári hőség és aszály megviselte a termést, viszont az idén kevesebb betegség sújtotta a cukorrépát. Az uniós cukorrépa termés átlag 54,6 tonna hektáronként, és a saját méréseik is bizakodásra adnak okot.

A kampány 85 napig tart

Fotó: Lang Róbert

A cukorrépa szedése pénteken, a feldolgozás a jövő héten kezdődik, és 85 napig tart a kampány. A cukorgyár 210 fős létszáma 50 kampányos munkavállalóval kiegészülve 3 műszakban dolgozik. A cukorrépa nagyjából 50 százaléka közúton és 50 százaléka vasúton érkezik, ilyenkor mintegy 11 ezer kamion érkezik. A tavalyi év kimagasló eredményt 850 ezer tonna cukorrépát hozott, ennél az idei kevesebbnek ígérkezik. Szita Károly, Kaposvár polgármestere a mészkemence begyújtó ünnepségen elmondta, hogy bár az elmúlt időszak nem volt izgalommentes, a kaposvári cukorgyár a város élelmiszeripari zászlóshajója maradt.