szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élelmiszeripar

1 órája

Begyújtották a mészkemencét az ország egyetlen cukorgyárban – elrajtolt a kampány

Címkék#cukoripar#kampány#kaposvári cukorgyár

Kevesebb lett a termőterület, a nyári hőseg és aszály megviselte a cukorrépa termést. Megkezdődött a kaposvári cukorgyár 132. kampánya.

Kovács Gábor László

A hagyományos mészkemence begyújtó ünnepséget tartották a kaposvári cukorgyárban csütörtökön délután. 

A kaposvári cukorgyárban megkezdődött a kampány Fotó: Lang Róbert
A kaposvári cukorgyárban megkezdődött a kampány 
Fotó: Lang Róbert 

A kaposvári cukorgyárban elrajtolt a kampány

A cukoripar sok nehézséggel szembesült az utóbbi években: éghajlatváltozással és ingadozó piaci kereslettel, a folyamatosan emelkedő költségekkel és a túlkínálattal, ennek ellenére bizakodva néznek az idei kampány elé, sorolta Sógorka Péter, gazdasági és termelési igazgató. A tavalyi 15 300 hektár termőterületnél kisebben, 10 900 hektáron vetettek cukorrépát. A nyári hőség és aszály megviselte a termést, viszont az idén kevesebb betegség sújtotta a cukorrépát. Az uniós cukorrépa termés átlag 54,6 tonna hektáronként, és a saját méréseik is bizakodásra adnak okot.  

A kampány 85 napig tart
Fotó: Lang Róbert

A cukorrépa szedése pénteken, a feldolgozás a jövő héten kezdődik, és 85 napig tart a kampány. A cukorgyár 210 fős létszáma 50 kampányos munkavállalóval kiegészülve 3 műszakban dolgozik. A cukorrépa nagyjából 50 százaléka közúton és 50 százaléka vasúton érkezik, ilyenkor mintegy 11 ezer kamion érkezik. A tavalyi év kimagasló eredményt 850 ezer tonna cukorrépát hozott, ennél az idei kevesebbnek ígérkezik. Szita Károly, Kaposvár polgármestere a mészkemence begyújtó ünnepségen elmondta, hogy bár az elmúlt időszak nem volt izgalommentes, a kaposvári cukorgyár a város élelmiszeripari zászlóshajója maradt.            

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu