1 órája
A kölcsönadott Rippl-Rónai kép sorsa is szóba került a kaposvári közgyűlésen
Elindult a 15 milliárd forintos városfejlesztési projekt. A kaposvári közgyűlés döntött arról is, hogy a Deseda vízminőségre 330 millió forintot költenek.
A kaposvári közgyűlésen a 2025-ös költségvetés módosításakor elhangzott, hogy elindult a 15 milliárd forintos városfejlesztési program, ami 30 beruházást jelent, kivéve a Virágfürdő átalakítását. Közbeszerzési eljárások zajlanak, és jó eséllyel hamarosan megindulhatnak a munkák a TOP Plusz programban, és a Versenyképes Járások Program is kezdetét vette.
A kaposvári közgyűlés témái: szálloda, volt kollégium, kemping
A fürdő mellett épülő négycsillagos szállodáról szólva Szita Károly polgármester megjegyezte, fent van a bakancslistáján, de az új EU-s szabályozás alapján tilos a szállodaépítések uniós támogatása, így befektetőt kell szerezni, akit meg tudnak győzni.
- A Somssich utcai volt kollégiumi épület sorsáról érdeklődött Pintér Attila ellenzéki képviselő, a polgármesteri válaszból kiderült, hogy az épületet térítésmentesen megkapták a magyar államtól, de azzal a feltétellel, hogy lakásokat alakítanak ki benne, de ez 3 milliárd forintba kerülne, ezért az önkormányzat ingatlanbefektetőkkel tárgyal.
- Gőzerővel halad a Deseda kemping építése, a december 15-ei határidő, ha szorosan is, de tartható, ha a a kivitelező megcsúszik, kötbér lehet a vége, jósolta Borhi Zsombor alpolgármester.
A kölcsönadott Rippl-Rónai kép sorsa
Pintér Attila és Nadrai Norbert ellenzéki képviselők a kölcsönadott Rippl-Rónai-festményről érdeklődtek. Szita Károly válaszában elmondta, hogy a kép nyilvános kölcsönszerződés alapján már a Sándor-palota falán lóg, ahol sok ezren láthatják. A műkincsek egyébként nem az önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonai, de jó gazdái akarnak lenni, tette hozzá.
- A képviselők arról is döntöttek, hogy 330 millió forint önerővel csatlakoznak a Life programhoz, melynek támogatásával egymilliárdot költhetnek a Deseda vízminőségének javítására. A nyári, a strandot érintő szennyezésről elmondta, hogy a minden lehetséges forrást megvizsgáltak, ennek alapján azt feltételezik, hogy valaki szippantóskocsiból szennyvizet engedett a tóba. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, a nyomozást még nem zárták le.
- A képviselők rendeletet alkottak arról, hogy elejét vegyék annak, hogy közműszolgáltatók indokoltalanul sokáig zárjanak le közterületet munkaterületté nyilvánítva, miután a nyáron egy kivitelező lezárta a Bajcsy-Zsilinszky utcát. Emiatt a cég 400 ezer forintos bírságot fizetett az önkormányzatnak.
A kölcsönadott Rippl-Rónai kép sorsa is szóba került a kaposvári közgyűlésenFotók: Muzslay Péter
Kinevezték az új színházigazgatót
- A közgyűlés Nagy Viktort nevezte ki a színházigazgatói posztra, méghozzá ellenszavazat nélkül, még az ellenzéki képviselők is együttműködési szándékukat hangoztatták. Nagy Viktor a közgyűlés előtt kijelentette, hogy a Csiky Gergely Színházat a régió kulturális életének meghatározó tényezőjévé kívánja tenni úgy, hogy nemzetközi figyelmet vívjon ki. Egy szezonnyitó fesztivál kidolgozására is kérte a közgyűlés felhatalmazását. A közgyűlésen napirend előtt köszöntöttek három óvadaigazgatót, akik a nyáron nyugdíjba mentek. Bekesné Porczió Margit, Hegedüs Mária Kata, és Tavali Gabriella sokat tettek a kaposvári gyermekekért az eltelt évtizedek alatt.
Az új gyárak munkásai az út mellett gyalogolnak
- Egymástól függetlenül két képviselő, Nagy Attila és Erdélyi Ákos is arra hívta fel a figyelmet interpellációkban, hogy a kínai motorgyár munkásai a négysávos út mellett kénytelenek gyalogolni, mert nincs megoldva az átkelésük, ami balesetveszélyes. Erdélyi Ákos szerint a török üveggyár vendégmunkásai is ugyanígy járnak. Szita Károly válaszában kifejtette, hogy a J-Star Hungary Motion esetében járdát építenek majd, és ezt megterveztetik, a költségekhez pedig a kínai tulajdonos hozzájárulását kérik. A török üveggyár esetében azonban a cégnek kell buszokat biztosítania a munkásainak.