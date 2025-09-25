A kölcsönadott Rippl-Rónai kép sorsa is szóba került a kaposvári közgyűlésen

A kaposvári közgyűlésen a 2025-ös költségvetés módosításakor elhangzott, hogy elindult a 15 milliárd forintos városfejlesztési program, ami 30 beruházást jelent, kivéve a Virágfürdő átalakítását. Közbeszerzési eljárások zajlanak, és jó eséllyel hamarosan megindulhatnak a munkák a TOP Plusz programban, és a Versenyképes Járások Program is kezdetét vette.

Megkezdődött a kaposvári közgyűlés, Szita Károly polgármester és Csillag Gábor jegyző Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári közgyűlés témái: szálloda, volt kollégium, kemping

A fürdő mellett épülő négycsillagos szállodáról szólva Szita Károly polgármester megjegyezte, fent van a bakancslistáján, de az új EU-s szabályozás alapján tilos a szállodaépítések uniós támogatása, így befektetőt kell szerezni, akit meg tudnak győzni.

A Somssich utcai volt kollégiumi épület sorsáról érdeklődött Pintér Attila ellenzéki képviselő, a polgármesteri válaszból kiderült, hogy az épületet térítésmentesen megkapták a magyar államtól, de azzal a feltétellel, hogy lakásokat alakítanak ki benne, de ez 3 milliárd forintba kerülne, ezért az önkormányzat ingatlanbefektetőkkel tárgyal.

Gőzerővel halad a Deseda kemping építése, a december 15-ei határidő, ha szorosan is, de tartható, ha a a kivitelező megcsúszik, kötbér lehet a vége, jósolta Borhi Zsombor alpolgármester.

A kölcsönadott Rippl-Rónai kép sorsa

Pintér Attila és Nadrai Norbert ellenzéki képviselők a kölcsönadott Rippl-Rónai-festményről érdeklődtek. Szita Károly válaszában elmondta, hogy a kép nyilvános kölcsönszerződés alapján már a Sándor-palota falán lóg, ahol sok ezren láthatják. A műkincsek egyébként nem az önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonai, de jó gazdái akarnak lenni, tette hozzá.