Egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga az újonnan megválasztott színházigazgatónak

Október elsejétől már mint színház igazgató látja el feladatait Nagy Viktor, a kaposvári színház egykori színművésze. Hétfőn este Szita Károly, Kaposvár polgármestere látogatta meg a Csiky Gergely Színház művészeit, s biztosította őket arról, hogy jó kezekben lesz a teátrum, a működtetéshez szükséges humán és anyagi erőforrás is biztosított a következő öt évre.

Fotó: Lang Róbert

Biztos kezekben a kaposvári színház

Szita Károly, Kaposvár polgármestere hétfőn kora este látogatást tett a kaposvári Csiky Gergely Színházban, ahol hivatalossá tette Nagy Viktor színház igazgatói kinevezését. A városvezető elmondta: egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga a színművésznek, hiszen a pályázati munka leadása mellett egy komoly szakmai gárda előtt kellett tanúbizonyságot tennie rátermettségéről és szakértelméről, illetve hogy valóban ő a legjobb választás a pozíció betöltésére.