Egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga az újonnan megválasztott színházigazgatónak
Október elsejével hivatalosan is Nagy Viktor látja el a Csiky Gergely Színház igazgatói feladatait. A kaposvári színház humán és anyagi erőforrásai is biztosítottak a következő 5 évre.
Október elsejétől már mint színház igazgató látja el feladatait Nagy Viktor, a kaposvári színház egykori színművésze. Hétfőn este Szita Károly, Kaposvár polgármestere látogatta meg a Csiky Gergely Színház művészeit, s biztosította őket arról, hogy jó kezekben lesz a teátrum, a működtetéshez szükséges humán és anyagi erőforrás is biztosított a következő öt évre.
Biztos kezekben a kaposvári színház
Szita Károly, Kaposvár polgármestere hétfőn kora este látogatást tett a kaposvári Csiky Gergely Színházban, ahol hivatalossá tette Nagy Viktor színház igazgatói kinevezését. A városvezető elmondta: egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga a színművésznek, hiszen a pályázati munka leadása mellett egy komoly szakmai gárda előtt kellett tanúbizonyságot tennie rátermettségéről és szakértelméről, illetve hogy valóban ő a legjobb választás a pozíció betöltésére.
Kaposvár polgármestere látogatta meg a Csiky Gergely Színház művészeitFotók: Lang Róbert
– Csak egy dolgot kértem igazgató úrtól: a rendelkezésekre álló erőforrásokból – melynek felét a magyar állam, másik felét pedig az önkormányzat vállalja – hozza ki mind az előadások sikerét szolgáló technikai feltételeket, mind pedig a színészek bérét. Jómagam, és a színészek által megbízott képviselők úgy gondoljuk, Nagy Viktor megfelelő választás a színház vezetésére, már csak rajta múlik, hogy ezt valóban teljesíteni is tudja – mondta el a Szita Károly.