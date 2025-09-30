szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új vezető

3 órája

Egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga az újonnan megválasztott színházigazgatónak

Címkék#Nagy Viktor#kaposvári színház#színész#színművész#igazgató#siker#Csiky Gergely Színház

Október elsejével hivatalosan is Nagy Viktor látja el a Csiky Gergely Színház igazgatói feladatait. A kaposvári színház humán és anyagi erőforrásai is biztosítottak a következő 5 évre.

Dombi Regina
Egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga az újonnan megválasztott színházigazgatónak

Október elsejétől már mint színház igazgató látja el feladatait Nagy Viktor, a kaposvári színház egykori színművésze. Hétfőn este Szita Károly, Kaposvár polgármestere látogatta meg a Csiky Gergely Színház művészeit, s biztosította őket arról, hogy jó kezekben lesz a teátrum, a működtetéshez szükséges humán és anyagi erőforrás is biztosított a következő öt évre. 

A kaposvári színház élére új igazgatót nevezték ki, Nagy Viktor október elsejétől már hivatalosan is a Csiky Gergely Színház vezetője.
A kaposvári színház élére új igazgatót nevezték ki, Nagy Viktor október elsejétől már hivatalosan is a Csiky Gergely Színház vezetője.
Fotó: Lang Róbert

Biztos kezekben a kaposvári színház

Szita Károly, Kaposvár polgármestere hétfőn kora este látogatást tett a kaposvári Csiky Gergely Színházban, ahol hivatalossá tette Nagy Viktor színház igazgatói kinevezését. A városvezető elmondta: egyedüli pályázóként sem volt könnyű dolga a színművésznek, hiszen a pályázati munka leadása mellett egy komoly szakmai gárda előtt kellett tanúbizonyságot tennie rátermettségéről és szakértelméről, illetve hogy valóban ő a legjobb választás a pozíció betöltésére. 

Kaposvár polgármestere látogatta meg a Csiky Gergely Színház művészeit

Fotók: Lang Róbert

– Csak egy dolgot kértem igazgató úrtól: a rendelkezésekre álló erőforrásokból – melynek felét a magyar állam, másik felét pedig az önkormányzat vállalja – hozza ki mind az előadások sikerét szolgáló technikai feltételeket, mind pedig a színészek bérét. Jómagam, és a színészek által megbízott képviselők úgy gondoljuk, Nagy Viktor megfelelő választás a színház vezetésére, már csak rajta múlik, hogy ezt valóban teljesíteni is tudja – mondta el a Szita Károly

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu