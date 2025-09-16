szeptember 16., kedd

Zsömle mellé autó

46 perce

Kaposvári asszony nyerte az Aldi nyereményautóját

Címkék#Aldi#jogosítvány#áruház

Egy hétköznapi bevásárlásnak indult, de meglepő fordulatot vett a rutinszerű séta a közeli áruházba. Egy kaposvári vásárló vadonatúj autót nyert a napi bevásárlása mellé.

Koszorus Rita
Kaposvári asszony nyerte az Aldi nyereményautóját

Egy szerencsés kaposvári vásárló nyerte meg az Aldi nyereményeső játékának fődíját. A bevásárlás mellé így nyert egy vadonatúj Hyundai i20-as személyautót is. 

kaposvári vásárló nyert
Kaposvári vásárló mehetett haza kocsival
Fotó: Aldi 

Mindössze két percre lakik a Petőfi utcában található üzlettől a szerencsés nyertes, Vajda Tímea. A kaposvári asszony már az áruház 2018-as megnyitása óta hűséges vásárló, így gyakran beugrik egy-két apróságért a boltba. Így tett azon az ominózus június 4-i napon is, amikor feltöltötte a nyugta mellé kapott nyereményszelvény kódját.

Nagy öröm érte a kaposvári vásárlót

– Ritkán veszek részt nyereményjátékokon és eddig még soha nem jártam szerencsével. Az Aldiban kapott nyereményszelvényen szereplő kódot feltöltöttem, majd pont a születésnapomon kaptam az értesítést a fődíjról. Nem akartam elhinni, amíg át nem vehettem az új autót – mondta Vajda Tímea, a szerencsés nyertes.
Tímea 29 éve rendelkezik jogosítvánnyal és jellemzően munkába járáshoz használja az autóját, évente mintegy 10.000 kilométert vezet. Így különösen jól jött neki a bevásárlás mellé nyert gépjármű. 

 

