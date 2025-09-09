A férfi, aki lehozta nekünk a csillagokat... – Kapu Tibor Kaposváron üzent a laposföld-hívőknek

Országjáró körútjuk során Kaposvárt is útba ejtette Kapu Tibor és Cserényi Gyula. A magyar űrhajósokat kitörő lelkesedéssel fogadták a kaposvári diákok és nagy médiaérdeklődés mellett válaszoltak a kérdésekre.

Kapu Tibor 18 napot töltött a világűrben. Fotó: Lang Róbert

Kapu Tibor beavatott a kulisszatitkokba

Kapu Tibor a HUNOR program kutatóűrhajósa az AX-4 legénység tagjaként 25 kísérletet végzett az űrben, köztük az orvostudomány kérdéseire választ adókat is, de az űrélelmezést segítő kutatásokat is nagyban segítette a magyar űrhajós. – Sok jó ötletük volt a magyar kutatóknak, mesélte Kapu Tibor. Az űrélelmezés egy olyan tudományág, ami azt próbálja megoldani, ha majd hosszútávú űrutazásra készülünk, ne kelljen rengeteg élelmiszert magunkkal vinni. Ezért kísérleteztünk azzal, hogy bizonyos növényeket termesszünk a Nemzetközi Űrállomáson – mondta Kapu Tibor.

A kutatóűrhajós szerint van annak realitása, hogy az ember kolóniát hozzon létre az űrben. – A fő csapásirány a Hold, ahova szeretne az emberiség visszatérni. Azt fontos tudni, hogy az élet semmilyen feltétele nincs meg jelenleg a világűrben, azokat meg kell teremteni. Az űrállomás ennek példája, hogy ez sikerülhet, ugyanezt a Holdon és a Marson is meg tudjuk csinálni. A legnagyobb kérdés az, hogyan tudjuk mindezt a Földtől jóval távolabb megtenni, ahol nem véd már minket bolygónk mágneses mezeje és nagyobb a sugárzás, magyarázta a kutatóűrhajós.

Kapu Tibor bármikor visszamenne a világűrbe. Fotó: Lang Róbert

Arról, hogy miként élte meg a kilövés elhalasztását azt mondta, hogy ugyan látta és tudta, hogy itthon sokan aggódnak érte, az ő számára nem volt ennyire drámai. – Jó dolgunk volt azért ott a karanténban is, türelmesen vártunk és tudtuk, hogy ha minden jól megy, ebből lesz egy küldetés, mondta.

Kapu Tibor arról is beszélt: a családja hiányzott neki a legjobban, amíg az űrben volt és az édesanyja töltött káposztája. – Elmondhatom, hogy már ettem többször is töltött káposztát, tette hozzá nevetve.

Kapu Tibornak ez a mém tetszett a legjobban.

A fiatal gépészmérnök az űrben szinte folyamatosan dolgozott, amikor azonban nem, zenét hallgatott odafent a magyarok által ajánlott lejátszási listáról. – Ezt hallgattam végig és volt benne sok, ami a kedvencem, vagy az életem egy szakszára emlékeztet. Persze ő is látta a róla készült mémeket és poénos fotókat, noha Föld körüli pályán volt. – A legjobb a Robi Tupak mém tetszett, de azon is jót nevetem, amikor megöregítették az arcképem, és az volt a képaláírás, hogy "ne aggódjon Tibi bácsi, mindjárt megyünk a világűrbe". Számomra ezek a magyar kreativitás és leleményesség mintái, mesélte nevetve.