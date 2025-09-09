3 órája
A férfi, aki lehozta nekünk a csillagokat... – Kapu Tibor Kaposváron üzent a laposföld-hívőknek
A Föld igenis gömbölyű, a házi töltött káposztát semmilyen űrkaja nem pótolja és bármikor visszamenne az űrbe. Kapu Tibor, aki kedden Kaposvárra érkezett és nem egyedül jött, de nem is űrrakétával, Cserényi Gyula tartalékos űrhajós is elkísérte, akik diákokkal találkoztak és a helyieknek meséltek az űrutazásról és a kiképzés érdekességeiről.
Országjáró körútjuk során Kaposvárt is útba ejtette Kapu Tibor és Cserényi Gyula. A magyar űrhajósokat kitörő lelkesedéssel fogadták a kaposvári diákok és nagy médiaérdeklődés mellett válaszoltak a kérdésekre.
Kapu Tibor beavatott a kulisszatitkokba
Kapu Tibor a HUNOR program kutatóűrhajósa az AX-4 legénység tagjaként 25 kísérletet végzett az űrben, köztük az orvostudomány kérdéseire választ adókat is, de az űrélelmezést segítő kutatásokat is nagyban segítette a magyar űrhajós. – Sok jó ötletük volt a magyar kutatóknak, mesélte Kapu Tibor. Az űrélelmezés egy olyan tudományág, ami azt próbálja megoldani, ha majd hosszútávú űrutazásra készülünk, ne kelljen rengeteg élelmiszert magunkkal vinni. Ezért kísérleteztünk azzal, hogy bizonyos növényeket termesszünk a Nemzetközi Űrállomáson – mondta Kapu Tibor.
A kutatóűrhajós szerint van annak realitása, hogy az ember kolóniát hozzon létre az űrben. – A fő csapásirány a Hold, ahova szeretne az emberiség visszatérni. Azt fontos tudni, hogy az élet semmilyen feltétele nincs meg jelenleg a világűrben, azokat meg kell teremteni. Az űrállomás ennek példája, hogy ez sikerülhet, ugyanezt a Holdon és a Marson is meg tudjuk csinálni. A legnagyobb kérdés az, hogyan tudjuk mindezt a Földtől jóval távolabb megtenni, ahol nem véd már minket bolygónk mágneses mezeje és nagyobb a sugárzás, magyarázta a kutatóűrhajós.
Arról, hogy miként élte meg a kilövés elhalasztását azt mondta, hogy ugyan látta és tudta, hogy itthon sokan aggódnak érte, az ő számára nem volt ennyire drámai. – Jó dolgunk volt azért ott a karanténban is, türelmesen vártunk és tudtuk, hogy ha minden jól megy, ebből lesz egy küldetés, mondta.
Kapu Tibor arról is beszélt: a családja hiányzott neki a legjobban, amíg az űrben volt és az édesanyja töltött káposztája. – Elmondhatom, hogy már ettem többször is töltött káposztát, tette hozzá nevetve.
A fiatal gépészmérnök az űrben szinte folyamatosan dolgozott, amikor azonban nem, zenét hallgatott odafent a magyarok által ajánlott lejátszási listáról. – Ezt hallgattam végig és volt benne sok, ami a kedvencem, vagy az életem egy szakszára emlékeztet. Persze ő is látta a róla készült mémeket és poénos fotókat, noha Föld körüli pályán volt. – A legjobb a Robi Tupak mém tetszett, de azon is jót nevetem, amikor megöregítették az arcképem, és az volt a képaláírás, hogy "ne aggódjon Tibi bácsi, mindjárt megyünk a világűrbe". Számomra ezek a magyar kreativitás és leleményesség mintái, mesélte nevetve.
A tartalékos űrhajós együtt készült fel a küldetésre Kapu Tiborral, ezt a szerepet Cserényi Gyula kapta, aki nem volt féltékeny társára, amikor kiment a világűrbe. – Természetesen a kiválasztás során voltak bennem ellenérzések, ami egy emberi dolog. Később viszont már helyre tudtam tenni magamban a dolgot és rettentő büszke voltam Tiborra, hogy egy magyar, ráadásul a barátom, kollégám jutott fel a világűrbe, mondta kérdésünkre Cserényi Gyula tartalékos űrhajós.
Hozzátette: büszke arra, hogy részt vehetett a történelmi HUNOR programban és kiképzett űrhajós lett. Ennek köszönhetően a Földről támogatta a második magyar kutatóűrhajós munkáját és testközelből láthatta azt is, ahogy a Falcon 9 kilőtte a Dragont. – A felbocsátás során én is ott a Kennedy Space Centerben voltam, a felbocsátást egy kilátópontról néztem végig más kollégákkal, Farkas Bertalannal személyesen. Ez egy elképesztő élmény volt, ahogy az éjszakában láttuk, amint a rakéta elhagyja az indítóállást, megvilágítja az éjszakát, látszik az elégett gáz nyoma, mesélt élményeiről Cserényi Gyula. A villamosmérnök űrhajós azonban nem izgult kollégájáért a Földet éréskor. – Végig ott voltunk Tibi családjával, ahonnan végignéztük a landolást. Én űrhajósként tudtam, hogy miért nincs éppen kapcsolat a kapszulával, mégis amikor megjelent a felhőben, a sötét éjszakában az ejtőernyők alatt megvilágított Dragon, ahogy ereszkedik alá és vízhez ért, akkor én is fellélegeztem, vallotta be Cserényi Gyula.
- Az űrhajósok 18 napot töltöttek az űrben, 288-szor kerülték meg a Földet a Nemzetközi Űrállomáson.
Kapu Tibor és Cserényi Gyula KaposváronFotók: Lang Róbert