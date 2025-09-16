Sonline.hu podcast
Kapu Tibor Kaposváron üzent a laposföld-hívőknek
A Föld igenis gömbölyű, a házi töltött káposztát semmilyen űrkaja nem pótolja és bármikor visszamenne az űrbe, Kapu Tibor, aki kedden Kaposvárra érkezett. Koszorus Rita érdeklődött a galakitkus utazásáról.
