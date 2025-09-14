1 órája
Kaposváron már kaphatók a karácsonyi dekorációk, de van, ahol börtön jár az ünneplésért
Bár még 104 nap van hátra szenteste éjfélig, a kaposvári boltok polcain már sorakoznak a karácsonyi díszek és dekorációk. Miközben Somogyban sokan már az ünnepre készülnek, a világ több országában a karácsony egyáltalán nem ünnep, sőt bizonyos helyeken a nyilvános ünnepléséért akár börtön is járhat.
Fotó: Beres Attila
Miközben a világ több pontján korlátozzák a karácsonyt, Somogyban évről évre egyre szebb fényekbe öltöznek a települések. Kaposváron a Kossuth téren már advent első vasárnapján kigyúlnak a díszkivilágítások, és a helyi vásárok is tömegeket vonzanak, a templomokban pedig zsúfolásig megtelnek a padok a karácsonyi miséken. A város évről évre gyönyörű, hatalmas karácsonyfát állít a város központjában.
Somogyban már most készülnek az üzletek az karácsonyra
Míg a világ távoli részein a vallási és politikai szabályok tiltják vagy háttérbe szorítják a karácsonyt, nálunk, Somogyban a közösség ereje és a hagyomány tisztelete teszi különlegessé az ünnepet. Ennek örömére az üzletek telnek meg karácsonyi dekorációkkal. Ez szeptemberben sokakat idegesít, de sokan szeretnek időben készülődni és ráhangolódni az ünnepekre.
- - Nagyon szeretem a karácsonyt, hiszen mindig a nagy családdal ünnepelünk, és ez igazán meghitté teszi az ünnepet. Nálunk minden nap programozva van, és együtt vagyunk. Ugyanakkor úgy érzem, szeptember eleje még túl korai a bevásárlásra, ráadásul én hajlamos vagyok sok mindent az utolsó pillanatra hagyni - mondta el lapunknak Tóth Nelli, kaposvári lakos.
A világ legtöbb országában a karácsony piros betűs ünnep, a család és a szeretet időszaka. Mégis akadnak olyan helyek, ahol december 25. teljesen hétköznapi nap, sőt van, ahol a nyilvános ünneplésért akár börtön is járhat. Néhány országban vallási okok miatt, míg máshol az eltérő szokások miatt nem ünnep a karácsony. A The Week összegyűjtötte, melyek ezek.
Afganisztánban a tálib uralom óta gyakorlatilag eltűntek a karácsonyi szokások, és akik megpróbálják megünnepelni, azok meghurcolásukat kockáztatják. Algériában hivatalosan nem ünnep, bár a keresztény bevándorlók és diplomaták kisebb körben megtartják. Bhutánban a keresztények aránya kevesebb mint egy százalék, így a buddhista hagyomány dominál. Bruneiben 2015 óta törvény tiltja a karácsony nyilvános ünneplését, és aki megszegi, akár öt év börtönt vagy 20 ezer dollár bírságot is kaphat, míg a nem muszlim közösségek zárt körben megtarthatják.
Kínában december 25. átlagos munkanap, az utóbbi években pedig a hatóságok a hagyományos kínai kultúra erősítésére hivatkozva lépnek fel a karácsonyi szokások ellen. A Comore-szigeteken tilos a keresztény vallás gyakorlása, Líbiában nem ünneplik a karácsonyt, bár december 24. szabadnap az ország függetlenségének napja miatt. Mauritániában a keresztényeket hivatalosan nem ismerik el, az ország szinte teljesen muszlim. Mongóliában helyette a holdújévet ünneplik, Észak-Koreában pedig a karácsony teljesen tiltott, az ünneplők súlyos büntetést kockáztatnak.
Pakisztánban december 25. ünnepnap, de az ország alapítójának, Muhammad Ali Dzsinnának születésnapja miatt. A Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságban a muszlim többség miatt nincs karácsony, Szaúd-Arábiában korábban évtizedekig tiltották a karácsonyi dekorációt, de az utóbbi években már vásárolhatók díszek a fővárosban. Szomáliában 2015 óta törvény tiltja az ünneplést, hogy megőrizzék az iszlám dominanciáját. Tádzsikisztánban 2017 óta tilos karácsonyfát állítani és ajándékot adni az iskolákban. Tunéziában ugyan nem tiltják, de december 25. munkanap, míg Üzbegisztánban az újév ünneplése váltja ki a karácsonyt. Jemenben hivatalosan nincs karácsony, de egyes közösségek gyertyagyújtással emlékeznek a béke iránti vágyukra.
