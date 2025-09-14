Kaposváron már kaphatók a karácsonyi dekorációk, de van, ahol börtön jár az ünneplésért

Miközben a világ több pontján korlátozzák a karácsonyt, Somogyban évről évre egyre szebb fényekbe öltöznek a települések. Kaposváron a Kossuth téren már advent első vasárnapján kigyúlnak a díszkivilágítások, és a helyi vásárok is tömegeket vonzanak, a templomokban pedig zsúfolásig megtelnek a padok a karácsonyi miséken. A város évről évre gyönyörű, hatalmas karácsonyfát állít a város központjában.

A kaposvári üzletek már szeptember elején kínálják a karácsonyi dekorációt Forrás: MW

Somogyban már most készülnek az üzletek az karácsonyra

Míg a világ távoli részein a vallási és politikai szabályok tiltják vagy háttérbe szorítják a karácsonyt, nálunk, Somogyban a közösség ereje és a hagyomány tisztelete teszi különlegessé az ünnepet. Ennek örömére az üzletek telnek meg karácsonyi dekorációkkal. Ez szeptemberben sokakat idegesít, de sokan szeretnek időben készülődni és ráhangolódni az ünnepekre.

- Nagyon szeretem a karácsonyt, hiszen mindig a nagy családdal ünnepelünk, és ez igazán meghitté teszi az ünnepet. Nálunk minden nap programozva van, és együtt vagyunk. Ugyanakkor úgy érzem, szeptember eleje még túl korai a bevásárlásra, ráadásul én hajlamos vagyok sok mindent az utolsó pillanatra hagyni - mondta el lapunknak Tóth Nelli, kaposvári lakos.

Méretes mikulások már szeptemberben. Fotó: MW

A világ legtöbb országában a karácsony piros betűs ünnep, a család és a szeretet időszaka. Mégis akadnak olyan helyek, ahol december 25. teljesen hétköznapi nap, sőt van, ahol a nyilvános ünneplésért akár börtön is járhat. Néhány országban vallási okok miatt, míg máshol az eltérő szokások miatt nem ünnep a karácsony. A The Week összegyűjtötte, melyek ezek.

Afganisztánban a tálib uralom óta gyakorlatilag eltűntek a karácsonyi szokások, és akik megpróbálják megünnepelni, azok meghurcolásukat kockáztatják. Algériában hivatalosan nem ünnep, bár a keresztény bevándorlók és diplomaták kisebb körben megtartják. Bhutánban a keresztények aránya kevesebb mint egy százalék, így a buddhista hagyomány dominál. Bruneiben 2015 óta törvény tiltja a karácsony nyilvános ünneplését, és aki megszegi, akár öt év börtönt vagy 20 ezer dollár bírságot is kaphat, míg a nem muszlim közösségek zárt körben megtarthatják.