Helyi közélet
20 perce
Karádon nem aprózzák el az időközi választást, 6 képviselői helyre 17-en indulnak
Szeptember 7-én, vasárnap időközi önkormányzati választást rendeznek Karádon. A helyiek egy polgármestert és hat egyéni listás képviselőt választhatnak, miután tavasszal feloszlatta magát a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért ketten indulnak: Kolip Tibor és az eddig településvezető, Schádl Szilárd. Rajtuk kívül tizenhét független egyéni listás jelölt szerepel a szavazólapon.
