Döbbent csend fogadta a kárpátaljai testvértelepülésről érkezők beszámolóját

Som község kárpátaljai testvértelepülésével önkormányzati ciklusokon átívelő a kapcsolat. Immáron a harmadik testület ápol szoros barátságot a kárpátaljai azonos nevű településsel, Sommal (magyarul Beregsom). A háború kitörése óta nem találkozhattak, míg hosszas szervezés után 2025 szeptemberében végre megérkezett a delegáció a somogyi Som községbe.

A kárpátaljai testvértelepülés küldöttsége megérkezett

A kárpátaljai testvértelepülés küldöttsége öt napra érkezett

Elsőként egy előzetes regisztrációhoz kötött kerekasztal beszélgetést hallgathattak az érdeklődők az ukrán-orosz háború nehézségeiről, a kárpátaljai testvértelepülést érintő mindennapokról. Kovács Szilveszter Som, Pistár Péter Nyim, és Tóth András Károly Nagyberény községek somogyi polgármesterei szedték össze a kérdéseket, melyekre Farkas Ernő Beregsom polgármestere válaszolt. A hallgatóság fegyelmezetten és érdeklődve hallgatta a háború viszontagságairól szóló beszámolót.

Kovács Szilveszter szerint borzalmas helyzetről számoltak be. Mindenki néma csendben, döbbenten hallgatta végig azt a 90 percet. Sok mindenről mondták, hogy igen, van valóságalapja, de nem akartak róla beszélni.

A látogatás somogyi programja

Ezután a látogatók közös, autóbuszos, egész napos kiránduláson vettek részt a Siklós-Abaliget-Pécs útvonalon. A somi szépkorúakat és a falunapi segítőket együtt köszöntötték, majd Gregor Bernadett és Csengeri Attila egy órás műsorát hallgatták meg élőzenével.

Később Lenkey Tibor címzetes polgármester és helytörténész tartott előadást „Som múltja és jelene" címmel, bemutatva a község szülötte, Iványi-Grünwald Béla festőművész munkásságát, a hozzá kapcsolódó alkotótábort és település látnivalóit. Szó esett a közelmúlt és a jelen fejlesztéseiről, valamint a jövő céljairól, elképzeléseiről. A rendezvényre külön meghívót küldtek a településre az elmúlt években beköltözők számára.