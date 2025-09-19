szeptember 19., péntek

30 év után újjáalakult a katolikus zenekar

A Fény Gyermekei Katolikus Zenekar a rendszerváltozás után alakult Marcaliban Ságvári Róbert vezetésével. Most új korszak kezdődik az életükben.

Kiss Kálmán

Mint közleményükben fogalmaztak: „Hálásak vagyunk mindazokért, akik az elmúlt évtizedekben tagjai, támogatói és hallgatói voltak ennek a szolgálatnak. Most azonban új időszak kezdődik: új vezetővel, új tagokkal és megújult hangzással szeretnénk folytatni az utat. Új lendületünket, lelkesedésünket és a közösségben átélt örömöt kifejezve ezentúl Örömforrás néven folytatjuk a zenei szolgálatot.” 

Újjáalakult a katolikus zenekar Marcaliban
Újjáalakult a katolikus zenekar Marcaliban
Fotó: Kiss Kálmán

A megújult zenekar vezetője Szabó Andrea, aki már évtizedek óta gitárral, furulyával és énekkel eddig is közreműködött. Az időközben új tagokkal is kibővült együttes mostantól kezdve az egyik héten a szombat esti 17.30-as, a másik héten pedig a vasárnapi 9 órás szentmiséken fog zenei szolgálatot végezni a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban

 

 

