30 év után újjáalakult a katolikus zenekar

Mint közleményükben fogalmaztak: „Hálásak vagyunk mindazokért, akik az elmúlt évtizedekben tagjai, támogatói és hallgatói voltak ennek a szolgálatnak. Most azonban új időszak kezdődik: új vezetővel, új tagokkal és megújult hangzással szeretnénk folytatni az utat. Új lendületünket, lelkesedésünket és a közösségben átélt örömöt kifejezve ezentúl Örömforrás néven folytatjuk a zenei szolgálatot.”

Újjáalakult a katolikus zenekar Marcaliban

Fotó: Kiss Kálmán

A megújult zenekar vezetője Szabó Andrea, aki már évtizedek óta gitárral, furulyával és énekkel eddig is közreműködött. Az időközben új tagokkal is kibővült együttes mostantól kezdve az egyik héten a szombat esti 17.30-as, a másik héten pedig a vasárnapi 9 órás szentmiséken fog zenei szolgálatot végezni a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.