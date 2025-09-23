1 órája
Elindult a konvoj, a honvédség eddigi legnagyobb gyakorlatára tartanak a kaposvári katonák
Negyedik hete gyakorlatoznak a magyar katonák. Az Adaptive Hussars 2025, amiben a kaposvári ellátóezred katonái is részt vesznek, egészen október közepéig tart. A konvojok kedden indultak el Hódmezővásárhelyre.
Már kora reggel megkezdték a készülődést a katonák az útra. Három konvoj indult el Hódmezővásárhelyre, mintegy 50 technikával és több mint 200 katonával, ők mindannyian részt vesznek az Adaptive Hussars 2025 katonai gyakorlaton.
– Ez a gyakorlat példátlan méretű, soha nem volt még ekkora a Magyar Honvédségnél. A teljes vertikum, minden képességünk megmutatkozik benne – együttműködésben a közigazgatással és a szövetséges haderőkkel is. Egy átfogó, komplex gyakorlatról van szó, amely során nemcsak a harcoló, hanem a harctámogató elemeket is teszteljük. Reméljük, jól fogunk teljesíteni, mondta Hatvani Szabolcs, a II. Lahner György Ellátóezred parancsnoka.
Katonai konvojok az úton
A gyakorlat részeként a kaposvári katonák Hódmezővásárhely helyőrségbe települnek át és ott a helyőrség-támogató képességüket tesztelik. – Az ellátóezred műveleti komponense 231 katonával és 50 technikai eszközzel a mai napon áttelepül egy másik helyőrségbe, jelenleg Hódmezővásárhelyre. Onnan fogjuk ellátni a feladatainkat, miközben a helyi helyőrségi támogató biztosítja az alapellátást, tette hozzá az ezred parancsnoka.
A honvédek ezzel a gyakorlattal azt nézik meg, hogyan kell dolgozniuk, ha harcoló alakulatok vannak jelen és másik helyőrségbe vezénylik őket. Illetve az is kiderül az Adaptive Hussars során, hogyan tudnak együttműködni a másik helyőrséggel egy ilyen éles helyzetben.
Szeptember 1-én kezdődött a nagyszabású országvédelmi gyakorlat, ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Ennek kapcsán a végrehajtás negyedik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. A Kaposvárról induló három katonai konvoj a 67-es úton indult meg az M7-es autópálya felé, így ott a reggeli órákban találkozhattak a somogyi autósok a katonai járművekkel.
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot NATO keretek között rendezik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, sőt a szlovák és amerikai katonák részvételével többnemzeti jelleget is ölt.