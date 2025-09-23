Elindult a konvoj, a honvédség eddigi legnagyobb gyakorlatára tartanak a kaposvári katonák

Már kora reggel megkezdték a készülődést a katonák az útra. Három konvoj indult el Hódmezővásárhelyre, mintegy 50 technikával és több mint 200 katonával, ők mindannyian részt vesznek az Adaptive Hussars 2025 katonai gyakorlaton.

Katonai konvojok indultak Kaposvárról.

Fotó: Lang Róbert

– Ez a gyakorlat példátlan méretű, soha nem volt még ekkora a Magyar Honvédségnél. A teljes vertikum, minden képességünk megmutatkozik benne – együttműködésben a közigazgatással és a szövetséges haderőkkel is. Egy átfogó, komplex gyakorlatról van szó, amely során nemcsak a harcoló, hanem a harctámogató elemeket is teszteljük. Reméljük, jól fogunk teljesíteni, mondta Hatvani Szabolcs, a II. Lahner György Ellátóezred parancsnoka.

Katonai konvojok az úton

A gyakorlat részeként a kaposvári katonák Hódmezővásárhely helyőrségbe települnek át és ott a helyőrség-támogató képességüket tesztelik. – Az ellátóezred műveleti komponense 231 katonával és 50 technikai eszközzel a mai napon áttelepül egy másik helyőrségbe, jelenleg Hódmezővásárhelyre. Onnan fogjuk ellátni a feladatainkat, miközben a helyi helyőrségi támogató biztosítja az alapellátást, tette hozzá az ezred parancsnoka.

Elindultak a kaposvári konvojok.

Fotó: Lang Róbert

A honvédek ezzel a gyakorlattal azt nézik meg, hogyan kell dolgozniuk, ha harcoló alakulatok vannak jelen és másik helyőrségbe vezénylik őket. Illetve az is kiderül az Adaptive Hussars során, hogyan tudnak együttműködni a másik helyőrséggel egy ilyen éles helyzetben.

Szeptember 1-én kezdődött a nagyszabású országvédelmi gyakorlat, ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Ennek kapcsán a végrehajtás negyedik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. A Kaposvárról induló három katonai konvoj a 67-es úton indult meg az M7-es autópálya felé, így ott a reggeli órákban találkozhattak a somogyi autósok a katonai járművekkel.

Hódmezővásárhelyre települtek Kaposvárról. Fotó: Lang Róbert

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot NATO keretek között rendezik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, sőt a szlovák és amerikai katonák részvételével többnemzeti jelleget is ölt.