Amikor még a katonák vetettek, arattak, szüreteltek Somogyban

Volt időszak amikor a katonák jelenléte megszokott volt. Ekkor nem az állandó veszélyre, és háborús helyzetekre asszociáltak. A sorkatonaság alkalmával a szolgálatot teljesítőknek nem csak a katonaság berkein belül kellett parancsot teljesíteniük, hanem a városok, közösségek építésének aktív résztvevői voltak.

Katonák Kaposvár főterén.

A nyilvános megjelenések, ünnepélyek, fogadalom tételek mellett, a gyárak és építkezések szinte állandó segítői voltak a katonák. A kiemelt mezőgazdasági időszakokban is dolgoztak úgy mint az aratásoknál. Az is előfordult, mikor nagy telek voltak, hogy a hó lapátolásban segítettek a katonák, a nagy telek idejében.

A sorkatonaságról

A sorkatonai szolgálat Magyarországon kötelező katonai szolgálatot jelentett, amelyet a férfi állampolgároknak meghatározott életkorban teljesíteniük kellett. A második világháború befejezését követően, 1948-tól kezdve a szovjet típusú katonai doktrína és a Varsói Szerződés keretében a Magyar Néphadsereg (MN) működtette a sorkatonai rendszert. A szolgálat célja az ország védelme és a szövetségesi kötelezettségek teljesítése volt. A behívásokat sorozás útján végezték, és a fiatal férfiaknak meghatározott időtartamú aktív szolgálatot kellett teljesíteniük, majd ezt követően tartalékos státuszba kerültek. A sorkatonai szolgálat 2004. november 3-án szűnt meg Magyarországon, miután a parlament döntése alapján a békeidős sorozás és sorkatonai szolgálat intézménye megszűnt. A megszűnését követően a Magyar Honvédség a szerződéses katonai szolgálatra helyezte a hangsúlyt, és az önkéntesekből álló haderő felépítése vált elsődlegessé. A sorkatonai szolgálat intézménye jelentős hatással volt a magyar társadalomra és a fiatal férfiak életére, és emlékezetes része a közelmúlt történelmének.

Vágták a cetlit a katonák

2004 októberében ért véget Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálat, amely 136 évig volt része a hazai honvédelmi rendszernek. Somogy megyében, Kaposvár Kossuth terén a leszerelők egy héten át tartó emlékes eseménysorozattal búcsúztatták az intézményt: a centivágás néven ismert megmozdulás során minden nap egy-egy métert vágtak le egy tíz méter hosszú és egy méter széles szalagból.