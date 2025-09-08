Több millió forint régi VHS-kazettáért: ezekért a filmekért vagyonokat fizetnek a gyűjtők – itt a lista

Korabeli krimi, sci-fi, sorozat, sport vagy épp házi felvételek – a mai napig sok családnál lehetnek még VHS-kazetták, némelyik igen értékes lehet.

VHS kazetták: vannak olyan gyűjtők, akik tetemes összeget ajánlhatnak egy-egy korabeli példányért

Nyerő példány, korlátozott példányszám, gyűjtők – gyári fóliában az értékes holmi

Van, amiért külföldön akár több százezer forintot, sőt, milliókat is kifizetnek. A régi VHS kazetták világa egy kicsit olyan, mint a lottó: sosem tudhatod, mikor húzod elő a nyerő példányt.

Kazetták: milliókat érhetnek, ne dobd ki – ezért vagyonokat fizethetnek, mutatjuk a listát!

De mitől lesz értékes egy kazetta? Az első kiadás, a ritka borító, a korlátozott példányszám és persze az, ha gyári fóliában maradt. Néhány konkrét példa, amiért a gyűjtők hajlandók mélyen a zsebükbe nyúlni:

Star Wars (Eredeti trilógia, első kiadás) – A világ egyik legkeresettebb VHS-e, komplett csomagban horror összegekért cserél gazdát.

A Kis Hableány (Disney, „fekete gyémánt” kiadás) – A Disney-kazetták közül ez a legismertebb ritkaság, több ezer dollárért árulják Amerikában.

Pokémon: The First Movie (1999) – A Pokémon-láz idején kiadott első mozifilm kazettái most már gyűjtői kincsek.

E.T. – A földönkívüli (’80-as évek kiadás) – Az ikonikus Spielberg-film régi VHS kazetták között az egyik nagy sztár.

Macskafogó (1986, magyar kiadás) – Itthon a hazai animációs klasszikus első szériái mennek nagy pénzért a gyűjtőknél.

+1 – Bármin, amin saját kezűleg felvett archív felvételek vannak televíziós adásokról, híradók, sportesemények közvetítéséről.

Érdemes megnézni, hogy milyen kazetták vannak otthon