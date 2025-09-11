szeptember 11., csütörtök

Durva kór

2 órája

Somogyban ez a betegség tizedelheti az állományt hamarosan

Tizenöt szarvasmarha kapta el a kórt vármegyénkben. Somogyban támad a kéknyelv betegség.

Somogyban ez a betegség tizedelheti az állományt hamarosan

Fotó: photos_adil

Az Állategészségügyi Világszervezet jelzése szerint Magyarországon kéknyelv-betegség ütötte fel a fejét, méghozzá Somogyban. A hírt magas rangú források megerősítették a Világgazdaságnak. A betegség egy Somogy vármegyei állományban 15 állatot érintett. A kéknyelv-betegség emberre nem veszélyes, de komoly gondot okozhat az állattartóknak. Azonban attól nem kell tartani, hogy a száj- és körömfájáshoz hasonló helyzet alakulna ki.

Támad a kéknyelv betegség Fotó: Havran Zoltán
Támad a kéknyelv betegség Fotó: Havran Zoltán


Támad a kéknyelv betegség Somogyban

A fertőzés komoly veszélyt jelent a szarvasmarhákra, juhokra és kecskékre, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak.

A betegséget Somogy vármegyében, egy 303 állatot számláló szarvasmarha-állományban azonosították. A hatósági vizsgálatok szerint a fertőzés 15 állatot érintett. A WOAH közleménye szerint a magyar hatóságok azonnal jelentették az esetet, és megtették a szükséges intézkedéseket a betegség terjedésének megakadályozására – számolt be róla a Reuters.

A kéknyelv-betegségre ugyanis létezik vakcina, amely hatékonyan veszi elejét a betegség elburjánzásának. „A helyzet abszolút kezelhető a telepen eszkaláció nélkül, a történtek nem fenyegetik Magyarország kéknyelv-mentességi minősítését” – mutatták rá.

Magyarország 2017 óta hivatalosan mentes a kéknyelv-betegségtől, ami a WOAH által megadott feltételek teljesítésének köszönhető, valamint az EU 2021/620/EU-rendelete is megerősíti ezt a státuszt. Ez tehát nincs veszélyben. Külön jó hír, hogy a WOAH szerdán hivatalosan is elismerte, hogy Magyarország megszabadult a száj- és körömfájástól.


A kéknyelv kór  

A kéknyelv-betegség egy rovarok által terjesztett, vírusos eredetű kór, amely a kérődző háziállatokat – főként a juhokat, szarvasmarhákat és kecskéket – betegíti meg. Bár az emberre nem veszélyes, az állatoknál lázat, nyálzást, nyelvduzzanatot és súlyos esetben elhullást is okozhat. A betegség gyors terjedése miatt komoly kockázatot jelent az állattenyésztésre, és exportkorlátozásokat is eredményezhet.

A WOAH állítása szerint Magyarországon utoljára tíz évvel ezelőtt regisztráltak kéknyelv-betegséget, ám a közelmúltból is találni eseteket.

Áprilisban Ausztriában terjedt a kór 

Áprilisban Ausztriában terjedt a kór. A ragadós száj- és körömfájás elleni védelmi intézkedések beváltak Somogyban, felelte érdeklődésünkre a sonline.hu-nak tavasszal Pásztohy András, a szentgáloskéri Agrária Zrt. elnöke, aki most annyit árult el, hogy nem náluk találták a kéknyelv-betegségben szenvedő állatokat. Hozzátette: a sikeres védekezést tovább folytatva minden kórokozóra oda kell figyelni, minden létező betegség megelőzésére fel kell készülni Somogyban, már csak azért is mert a klímaváltozás és a globális árumozgások elősegítik a kórokozók terjedését. Továbbra is fenntartják a járványvédelmi intézkedéseket, és szigorúan betartják a szabályokat. A ragadós száj-és körömfájás járvány visszaszorulása után is le van zárva a telep, és a megfelelő fertőtlenítés mellett csak az mehet be, akinek okvetlenül szükséges.

 

