Ha ezt elhanyagolod, könnyen tragédiába fulladhat az életed

Egy tiszta és jól karbantartott kémény nemcsak biztonságosabb, hanem hatékonyabb fűtést is jelent: kevesebb lesz az energiaveszteség, ráadásul megelőzhetők a súlyos balesetek, mint például a tűzesetek vagy a szén-monoxid-mérgezések. Nem érdemes kihagyni a kéményseprő házhoz hívását.

A kéményseprő által végzett ellenőrzés életet menthet. Forrás: MW

Hívjuk ki a kéményseprőt - életet menthet, és a legtöbb esetben ingyen van

Jó hír, hogy a családi házakban élő magánszemélyek számára a kémények rendszeres ellenőrzése és tisztítása ingyenes. A tulajdonosoknak csak időpontot kell foglalniuk, amit online vagy a 1818-as telefonszámon is megtehetnek. Szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig kétévente kötelező az ellenőrzés. Új kémény építésekor vagy átalakításakor azonban a vizsgálat fizetős.

"A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente ajánlott felülvizsgáltatni. Fontos! A kéményseprő már nem jár házról házra, a családi házakban élők ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve kihívják őket házhoz" - figyelmeztetnek a katasztrófavédők.

Az ingyenes sormunka iránti igényét a következő módon lehet bejelenteni:

Online az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével

Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban

9 1 1-es menüpontban E-mailben a [email protected] címen

címen Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen

Személyesen, nyitvatartási időben a vármegyei ügyfélszolgálati pontokon (Vármegyei ügyfélszolgálati irodák)

Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.

Minden információ megtalálható a katasztrófavédelem oldalán.

Ha viszont a házban vállalkozás működik, már nem jár az ingyenes ellenőrzés, a gazdálkodó szervezeteknek minden esetben fizetniük kell a szolgáltatásért. Társasházaknál a kéményseprők a hivatalos munkaterv szerint érkeznek, így ott nem kell külön időpontot egyeztetni.

Fontos figyelni a csalókra is: előfordulhat, hogy valaki kéményseprőnek adja ki magát, és pénzt követel. Mindig csak az előre egyeztetett, hivatalos kéményseprőt engedjük be a lakásba - figyelmeztetnek a katasztrófavédők.