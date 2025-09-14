1 órája
Ha ezt elhanyagolod, könnyen tragédiába fulladhat az életed
Bár hivatalosan csak október 15-én indul a fűtési szezon, sokan már korábban befűtenek otthon. Éppen ezért fontos, hogy a kéményseprőt időben kihívjuk.
Egy tiszta és jól karbantartott kémény nemcsak biztonságosabb, hanem hatékonyabb fűtést is jelent: kevesebb lesz az energiaveszteség, ráadásul megelőzhetők a súlyos balesetek, mint például a tűzesetek vagy a szén-monoxid-mérgezések. Nem érdemes kihagyni a kéményseprő házhoz hívását.
Hívjuk ki a kéményseprőt - életet menthet, és a legtöbb esetben ingyen van
Jó hír, hogy a családi házakban élő magánszemélyek számára a kémények rendszeres ellenőrzése és tisztítása ingyenes. A tulajdonosoknak csak időpontot kell foglalniuk, amit online vagy a 1818-as telefonszámon is megtehetnek. Szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig kétévente kötelező az ellenőrzés. Új kémény építésekor vagy átalakításakor azonban a vizsgálat fizetős.
"A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente ajánlott felülvizsgáltatni. Fontos! A kéményseprő már nem jár házról házra, a családi házakban élők ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve kihívják őket házhoz" - figyelmeztetnek a katasztrófavédők.
Az ingyenes sormunka iránti igényét a következő módon lehet bejelenteni:
- Online az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
- Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
- E-mailben a [email protected] címen
- Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen
- Személyesen, nyitvatartási időben a vármegyei ügyfélszolgálati pontokon (Vármegyei ügyfélszolgálati irodák)
- Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.
Minden információ megtalálható a katasztrófavédelem oldalán.
Ha viszont a házban vállalkozás működik, már nem jár az ingyenes ellenőrzés, a gazdálkodó szervezeteknek minden esetben fizetniük kell a szolgáltatásért. Társasházaknál a kéményseprők a hivatalos munkaterv szerint érkeznek, így ott nem kell külön időpontot egyeztetni.
Fontos figyelni a csalókra is: előfordulhat, hogy valaki kéményseprőnek adja ki magát, és pénzt követel. Mindig csak az előre egyeztetett, hivatalos kéményseprőt engedjük be a lakásba - figyelmeztetnek a katasztrófavédők.