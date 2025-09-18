Kémprogram: ha bejön a bűnözők trükkje, lenullázhatják a bankszámládat!

– Más bűnözők az egyik élelmiszeráruház-lánc nem létező nyereményének átutalását ígérve töltetnek le kémprogramot az ügyfelek számítógépére, hogy így tudják meg azok banki azonosítóit – tájékoztatott szerdán a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Arra is felhívták a figyelmet: ezeket semmilyen érdeklődőnek nem szabad megadni, a megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni.

A Sonline.hu megírta: ismét támadnak a netes csalók – ezúttal egy olyan levél terjed magyar e-mail címeken, amely „Web rendszergazda” aláírással, fenyegető hangnemben próbálja rávenni a címzettet, hogy kattintson egy gyanús linkre. A cél egyértelmű: egy adathalász e-mail akarja megszerezni a postafiók belépési adatait.