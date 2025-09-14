Könnyítés a kerékpárosoknak, ezt jó ha tudják

Kerékpárosként nem elég, hogy az embernek folyamatosan képben kell lennie az állandóan változó és rájuk vonatkozó KRESZ szabályok miatt, de sokszor még az ”elemekkel” is küzdeniük kell. Rossz utak, megközelíthetetlen útszakaszok és lépcsők sorozata, amin le kell jutni a célig. Jó hír, hogy az utóbbi problémára lesz megoldás. Balatonfenyvesen már van is. Mutatjuk, hogy könnyítik meg a kerékpárosok életét.

Már Somogyban is két helyen tolhatjuk fel kerékpárunkat tolósíneken

A kerékpár utak folyamatos fejlesztése folyamatos az országban, Somogy megyében is egyre több települést köt össze kerékpárút. A nagyobb városokban már a közutakat is teletűzdelték kerékpáros sávokkal, most pedig annak a problémának a megoldásán dolgoznak, hogy vasúti aluljárókban is megkönnyítsék a biciklisek számára a kerékpárjuk fel és letolását.

Könnyítés érkezik a kerékpárosok életében

Országszerte 25 vasútállomáson válik könnyebbé a kerékpárosok közlekedése a nyáron kialakított, csúszásgátló anyagú tolósíneknek köszönhetően. A MÁV közölte: kiemelten fontosnak tartja, hogy a biciklivel közlekedők minél könnyebben tudják megközelíteni az állomásokat, vagy onnan akadálymentesen tudjanak eljutni az úti céljukhoz.

Az Aktív Magyarország Program támogatói részvételével valósult meg a program, 35 800 000 forint támogatás felhasználásával. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkársága és a Magyar Kerékpárosklub állt a MÁV segítségére a projekt megvalósításában.

A kerékpáros tolósín egy V/U profilú, csúszásgátló anyagú vályú, amelyet a lépcsőkre rögzítenek, hogy megkönnyítsék a kerékpár tolást az aluljárókban és felüljárókban. Ezek a sínek 12-15 cm szélesek, és elegendő oldalsó távolságot biztosítanak, így oldaltáskával együtt is használhatók a kerékpár mozgatásához. Ezekből a sínekből már 25 településen találkozhatnak a kerékpárosok, köztünk Somogyban is két helyszínen: a siófoki aluljáróban és a balatonfenyvesi kisvasútnál.

A balatonfenyvesi kisvasúton és Siófokon is kerékpáros tolósíneken tolhatjuk fel és le a bicikliket

Egyre több dolog szolgálja a bringások kényelmét

– A kerékpárt ma már egyre többen használják szórakozásra és kikapcsolódásra is, nemcsak egy eszköz, amivel eljutunk A-ból B-be. Mi rengeteg szervezett kerékpár túrán veszünk részt, szervezetten és családilag is. Sokszor fogjuk a gyerekeket, vagy szedjünk éppen össze a haveri bandát és megyünk fel a Balatonra. Ilyenkor rendszerint kocsival megyünk és kerékpár rögzítővel utaztatjuk a járgányokat. A kerékpárutak egyre korszerűbbek és egyre több helyen vannak, és az, hogy tolósíneket helyeztek ki egyes állomásokon kifejezetten megkönnyíti a dolgunkat – mondta el Boda Beáta, barcsi lakos.