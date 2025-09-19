szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szavazás

3 órája

Az Év kerékpárútja lehet a Balatoni túraút

Címkék#pályázat#Magyarország#Országos Erdészeti Egyesület

Az Év Erdei kerékpárútja lehet a Balatoni útvonal. A pályázatot az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében az Országos Erdészeti Egyesület Erdőfeltárási Szakosztálya hirdette meg immár ötödik alkalommal együttműködve az Erdei Sportok Szakosztállyal. A kerékpárút pályázat célja, hogy minél többen felfedezzék az ország látványosságokban gazdag és változatos tájait.

Molnár Dániel

Elkezdődött a közönségszavazás az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázaton, amelyet immár ötödik alkalommal hirdetett meg az Országos Erdészeti Egyesület Erdőfeltárási Szakosztálya az Erdei Sportok Szakosztállyal közösen, az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet hazánk gyönyörű erdei kerékpárútvonalaira, és megtalálja Magyarország legszebb, legkedveltebb bringás terepét.

kerékpárút zöld erdőben
Szántódpuszta-Jabapuszta közötti kerékpárút
Fotó: MW

A szakmai zsűri idén is számos jelölt közül választotta ki az öt döntős útvonalat, amelyek között van egy déli parti Balatoni útvonal is. A győztes útvonal 2025-ben is az lesz, amely a legtöbb szavazatot, vagyis a legtöbb lájkot gyűjti be a közösségi médiában.

Szavazni 2025. szeptember 18. és október 5. között lehet az Országos Erdészeti Egyesület Facebook-oldalán, a döntős kerékpárutakhoz feltöltött fotók kedvelésével.

Balatoni kerékpárút a döntős útvonalak között

Az öt döntős útvonal mind különleges élményt kínál a természetjáróknak és a kerékpározás szerelmeseinek:

  • Szántódpuszta – Jabapuszta – élménybringázás a Balaton déli kapujában.
  • Panoráma út a Soproni Parkerdőben – lenyűgöző kilátással a Lőverek világára.
  • Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg – klasszikus hegyi bringás útvonal a Visegrádi-hegységben.
  • Szárliget – Csákvár – a Gerecsei dombok és a Vértes panorámáinak találkozása.
  • Zobákpuszta – Pécsvárad – rejtett ösvények és erdei utazás a Mecsek szívében.

A verseny célja nem csupán a legszebb útvonal megtalálása, hanem az erdei sportok népszerűsítése és a természetbarát turizmus erősítése is. A szervezők abban bíznak, hogy minél több kerékpáros fedezi fel az ország látványosságokban gazdag és változatos tájait, miközben a fenntartható kikapcsolódást választja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu