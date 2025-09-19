Az Év kerékpárútja lehet a Balatoni túraút

Elkezdődött a közönségszavazás az Év Erdei Kerékpárútja 2025 pályázaton, amelyet immár ötödik alkalommal hirdetett meg az Országos Erdészeti Egyesület Erdőfeltárási Szakosztálya az Erdei Sportok Szakosztállyal közösen, az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet hazánk gyönyörű erdei kerékpárútvonalaira, és megtalálja Magyarország legszebb, legkedveltebb bringás terepét.

Szántódpuszta-Jabapuszta közötti kerékpárút

A szakmai zsűri idén is számos jelölt közül választotta ki az öt döntős útvonalat, amelyek között van egy déli parti Balatoni útvonal is. A győztes útvonal 2025-ben is az lesz, amely a legtöbb szavazatot, vagyis a legtöbb lájkot gyűjti be a közösségi médiában.

Szavazni 2025. szeptember 18. és október 5. között lehet az Országos Erdészeti Egyesület Facebook-oldalán, a döntős kerékpárutakhoz feltöltött fotók kedvelésével.

Balatoni kerékpárút a döntős útvonalak között

Az öt döntős útvonal mind különleges élményt kínál a természetjáróknak és a kerékpározás szerelmeseinek:

Szántódpuszta – Jabapuszta – élménybringázás a Balaton déli kapujában.

déli kapujában. Panoráma út a Soproni Parkerdőben – lenyűgöző kilátással a Lőverek világára.

Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg – klasszikus hegyi bringás útvonal a Visegrádi-hegységben.

Szárliget – Csákvár – a Gerecsei dombok és a Vértes panorámáinak találkozása.

Zobákpuszta – Pécsvárad – rejtett ösvények és erdei utazás a Mecsek szívében.

A verseny célja nem csupán a legszebb útvonal megtalálása, hanem az erdei sportok népszerűsítése és a természetbarát turizmus erősítése is. A szervezők abban bíznak, hogy minél több kerékpáros fedezi fel az ország látványosságokban gazdag és változatos tájait, miközben a fenntartható kikapcsolódást választja.