30 éves fennállását ünnepelte a marcali KÉSZ

Az istentisztelet után Makláry Ákos országos Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnök tartott előadást: Miért hiszek? címmel az egyházközség közösségi házában. Végül pedig a – nagy számban – megjelenteket, a jubileum alkalmából: tortákkal, süteményekkel és frissítőkkel vendégelték meg a szervezők, akik ráadásul még egy emléklapot is adtak mindenkinek a jeles évfordulón. A teremben egy rögtönzött fotókiállítást is berendeztek az elmúlt évek főbb eseményeiről, felidézve a szép emlékeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Debreczeni Katalin, a keszthelyi KÉSZ csoport-; illetőleg Fábián Zoltán a nagyatádi KÉSZ csoport elnöke; valamint Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának elnöke; Csáki Alpár, Miszi Zsuzsanna és Molnár Ágnes Anna helyi önkormányzati képviselők; Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke; az egyházközség közösségeinek; továbbá a Marcali civil szervezetek elnökei és küldöttei is.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja változatos programokkal ünnepelte meg fennállásának 30. évfordulóját

Fotó: Kiss Kálmán

A KÉSZ – a rendszerváltozás időszakában – 1989-ben alakult Csanád Béla professzor irányításával, aki az akkori Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékvezető tanára volt. Az egyesületet először budapesti szakmai csoportok szövetségeként hozták létre, majd hamarosan sorra alakultak meg a vidéki helyi szervezetek is. 1997-től Osztie Zoltán teológiatanár-plébános vette át a stafétát, majd 2016-tól pedig Makláry Ákos parókus irányítja a KÉSZ-t, amely időközben tovább gyarapodott: jelenleg mintegy 70 helyi csoportban, közel 3000 fős tagságot számlál, úgymond behálózva az egész országot.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Marcaliban is aktív

A Marcali Csoport létrehozását Pozsonyi György és Laczkovics Anna kezdeményezték az akkori plébánost, Kiss Ivánt megkeresve, aki egyből felkarolta az ötletet. Így végül 1995. július 3-án 40 fővel meg is alakult a helyi közösség. Azóta számos program, rendezvény és zarándoklat fémjelezte a szervezet működését. KÉSZ helyi csoportját 1997-2020 között Laczkovics Anna ügyvédnő vezette. Az alapítók közül ma már mindössze csak ketten vannak olyanok: Sávoly Andrea és Tombor Erzsébet személyében, akik 1993 óta megszakítás nélkül állandó tagok. Az egyesület jelenleg 56 főt számlál. A következő események között: egy csatkai zarándoklat és Ságvári Róberttel, a marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar alapítójával való tanúságtevő előadás szerepel a további tervekben.