szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A titkok kapuja

2 órája

Szeretnéd elrejteni amid van? Vigyázz, nehogy per legyen belőle

Címkék#szomszéd#ingatlan#kertkapcsolatos#ügyvéd#jogszabály#titok#vita

Sokan rejtőznének el a világ elől, és teszik ezt meg a világ legegyszerűbb módján. Kerítés építéssel sok titok rejtve maradhat.

Dombi Regina
Szeretnéd elrejteni amid van? Vigyázz, nehogy per legyen belőle

Te is elbújnál a világ elől? Szeretnéd elrejteni, amid van, vagy éppen elbújnál a szomszédok elől? Nyugodj meg, nemcsak te vagy ezzel így egyedül, a magyar lakosság egyharmada teljesen elzárkózna és magas kerítéssel zárná ki a külvilágot. Nem is gondolnád, hány ember van csak éppen csak köszönő viszonyban szomszédjával, és mit meg nem tesz érte, hogy ez így is maradjon. Mutatjuk miért és hogyan zárkóznak el a magyarok, sok esetben a vita hátterében épp egy kerítés építés áll. 

kerítés építés
A kerítés mögött senki sem tudja mi zajlik – talán ez nem is véletlen
Forrás: ezermester.hu

A kerítés építés komoly feszültségforrás lehet a szomszédok közt

2025. augusztusában az Europion Piackutató applikációján keresztül végzett el egy kutatást 839 fő bevonásával, ahol a 16 és 69 év közötti kertkapcsolatos ingatlanban lakó magyart kérdeztek többek közt arról, hogy mi jelenti számára a magánélet védelmét, a biztonságot és hogy milyen a viszonya kertszomszédjával. 

  • A térburkolatokat és kerítésrendszereket gyártó Semmelrock kutatásából (az ő kezdeményezésükre indult a felmérés) kiderült, hogy a magyarok kétharmadának bevallása szerint jó viszonyban van szomszédjával, minden harmadik kertes ingatlanban lakó mégis teljesen elszeparálná otthonát a külvilágtól. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezett kertkapcsolatos ingatlanban élők 18%-a „csak köszönőviszonyban” van szomszédjával, 13%-nak vegyesek a kapcsolatai e téren, 2% pedig kifejezetten feszültnek, vagy egyenesen ellenségesnek írta le kapcsolatát a szomszéddal.

A dolog háttérben több tényező is állhat, de az egyik legrelevánsabb indok egy korábbi vita miatti felszültség állhat, ami talán pont egy kerítésépítés kapcsán tört ki a két fél között. 

  • A felmérésből ugyanis az is kiderült, hogy megkérdezettek többsége nincs tisztában a kerítésépítésre vonatkozó helyi szabályozásokkal. Saját bevallásuk szerint, a településekre vonatkozó helyi építési szabályzatot - amely jellemzően leírja a kerítés elhelyezésének, kinézetének és maximálisan megengedhető magasságának a pontos kereteit - még a korábban a telekhatáron kerítést állított válaszadók közül is csak minden tizedik (9%) ismerte és követte pontosan.

Tisztázzuk: ki, hova és mekkora kerítést építhet!

A hatályos országos szabályozás szerint a kerítés legfeljebb két méter magas lehet, és nem lehet teljesen tömör. A jogszabály szerint: közterület felé nyíló kapuknak befelé kell nyílniuk, és minden veszélyes elem – például szögesdrót – csak a saját telken belül, legalább két méteres magasságban helyezhető el. 

kerítés
A kerítés építés szabályaival nem sokan vannak tisztában, sokszor ez áll a viták hátterében
Fotó: Vajda János

Boda Róbert, kaposvári ügyvéd a téma kapcsán egy korábbi megkeresésünk során elmondta: – Ha a jogszabály előírja a kerítés létesítését – például állattartás vagy új beépítés esetén –, akkor annak költsége az adott tulajdonost terheli. Ezt nem lehet a szomszéddal kifizettetni.

Hozzátette: ha nincs kötelező előírás, de a kerítés a telekhatáron épül, akkor a felek közösen viselik a költségeket – arányosan, a határos szakasz hosszának megfelelően. A megállapodás hiánya viszont könnyen pereskedéshez vezethet. Ezért a legjobb az, ha már jó előre tisztázzuk a dolgot. Még  úgy is ildomos ezt megtenni, hogy a jogszabályok egyértelműen kimondják: a kerítés – beleértve annak alapját is – kizárólag a saját telken belül építhető. Ha az építmény átlóg a szomszéd földjére, az úgynevezett túlépítésnek minősül, amit a másik fél akár el is bontathat.

A viták elkerülése érdekében, tehát jobb, ha minden esetben konzultálunk a szomszéddal a kertépítés előtt, így elkerülhetjük a konfliktust, ami hosszú távon talán egy jó szomszédi viszonyt eredményezhet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu