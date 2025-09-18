Szeretnéd elrejteni amid van? Vigyázz, nehogy per legyen belőle

Te is elbújnál a világ elől? Szeretnéd elrejteni, amid van, vagy éppen elbújnál a szomszédok elől? Nyugodj meg, nemcsak te vagy ezzel így egyedül, a magyar lakosság egyharmada teljesen elzárkózna és magas kerítéssel zárná ki a külvilágot. Nem is gondolnád, hány ember van csak éppen csak köszönő viszonyban szomszédjával, és mit meg nem tesz érte, hogy ez így is maradjon. Mutatjuk miért és hogyan zárkóznak el a magyarok, sok esetben a vita hátterében épp egy kerítés építés áll.

A kerítés mögött senki sem tudja mi zajlik – talán ez nem is véletlen

Forrás: ezermester.hu

A kerítés építés komoly feszültségforrás lehet a szomszédok közt

2025. augusztusában az Europion Piackutató applikációján keresztül végzett el egy kutatást 839 fő bevonásával, ahol a 16 és 69 év közötti kertkapcsolatos ingatlanban lakó magyart kérdeztek többek közt arról, hogy mi jelenti számára a magánélet védelmét, a biztonságot és hogy milyen a viszonya kertszomszédjával.

A térburkolatokat és kerítésrendszereket gyártó Semmelrock kutatásából (az ő kezdeményezésükre indult a felmérés) kiderült, hogy a magyarok kétharmadának bevallása szerint jó viszonyban van szomszédjával, minden harmadik kertes ingatlanban lakó mégis teljesen elszeparálná otthonát a külvilágtól. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezett kertkapcsolatos ingatlanban élők 18%-a „csak köszönőviszonyban” van szomszédjával, 13%-nak vegyesek a kapcsolatai e téren, 2% pedig kifejezetten feszültnek, vagy egyenesen ellenségesnek írta le kapcsolatát a szomszéddal.

A dolog háttérben több tényező is állhat, de az egyik legrelevánsabb indok egy korábbi vita miatti felszültség állhat, ami talán pont egy kerítésépítés kapcsán tört ki a két fél között.

A felmérésből ugyanis az is kiderült, hogy megkérdezettek többsége nincs tisztában a kerítésépítésre vonatkozó helyi szabályozásokkal. Saját bevallásuk szerint, a településekre vonatkozó helyi építési szabályzatot - amely jellemzően leírja a kerítés elhelyezésének, kinézetének és maximálisan megengedhető magasságának a pontos kereteit - még a korábban a telekhatáron kerítést állított válaszadók közül is csak minden tizedik (9%) ismerte és követte pontosan.

Tisztázzuk: ki, hova és mekkora kerítést építhet!

A hatályos országos szabályozás szerint a kerítés legfeljebb két méter magas lehet, és nem lehet teljesen tömör. A jogszabály szerint: közterület felé nyíló kapuknak befelé kell nyílniuk, és minden veszélyes elem – például szögesdrót – csak a saját telken belül, legalább két méteres magasságban helyezhető el.