szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi Nyugdíjasok

2 órája

Keserédes taszári emlékek Újlakon

Címkék#Újlak#SONLINE#Taszár

A kaposújlaki reptéren, az egykori SZU-22-es vadászbombázó mellett találkoztak nemrég az 1997-ben megszűnt 101. Felderítő Repülőszázad volt vadászpilótái, technikusai és kiegészítő személyzet tagjai.

Varga László
Keserédes taszári emlékek Újlakon

Fotó: Varga László

Az eseményre az ország különböző tájairól hatvannyolcan érkeztek. Az összejövetelt szervező Horváth ’’Buci’’ István, hajdani műszaki- rádiótechnikus, az Aviátor Repülőtörténeti Alapítvány elnöke elmondta, hogy ez már a hatodik ilyen jellegű rendezvényük volt. 

Fotók: Varga László

 A repülőszázad az 1997-es feloszlatásáig, az utolsó két év kivételével mindvégig Taszáron működött, ahol a honvédség által vásárolt tizenöt gépet is üzembe helyezték. Az első repülésre 1984-ben került sor, a század megszűnése után a SZU-22-eseket is leselejtezték vagy eladták, a pár megmaradt darabból kettő Újlakon van. A találkozón az Aviátor elnöke az alapítványról is tájékoztatást adott, a közösségi térben pedig repülőtörténeti kiállítás emlékeztetett az egykori 101-es repülőszázad életére. 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei

 

 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu