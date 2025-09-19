Keserédes taszári emlékek Újlakon

Az eseményre az ország különböző tájairól hatvannyolcan érkeztek. Az összejövetelt szervező Horváth ’’Buci’’ István, hajdani műszaki- rádiótechnikus, az Aviátor Repülőtörténeti Alapítvány elnöke elmondta, hogy ez már a hatodik ilyen jellegű rendezvényük volt.

Fotók: Varga László

A repülőszázad az 1997-es feloszlatásáig, az utolsó két év kivételével mindvégig Taszáron működött, ahol a honvédség által vásárolt tizenöt gépet is üzembe helyezték. Az első repülésre 1984-ben került sor, a század megszűnése után a SZU-22-eseket is leselejtezték vagy eladták, a pár megmaradt darabból kettő Újlakon van. A találkozón az Aviátor elnöke az alapítványról is tájékoztatást adott, a közösségi térben pedig repülőtörténeti kiállítás emlékeztetett az egykori 101-es repülőszázad életére.