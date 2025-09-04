Helyi közélet
Kész, ennyi volt már a Dunántúli vasútvonalon – pótlóbuszra ülteti az utasokat a MÁV
Pótlóbusz közlekedik két Pécs-Barcs személyvonat helyett.
Fotó: Flajsz Péter
– A Pécsről 7:20-kor Barcsra elindult személyvonat (8957) csak Szentlőrincig közlekedett – közölte csütörtökön a MÁV-Csoport.
- Szentlőrincről várhatóan 8:20-kor indul pótlóbusz Barcsig
A Barcsról 11:38-kor Pécsre induló személyvonat (8954) helyett pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbuszok megállási helyei (a 8957 esetében csak Szentlőrinc – Barcs):
- Barcs vasútállomás
- Barcs Felső
- Középrigóc vasúti megállóhely
- Darány, vasúti átjáró (Volán)
- Kisdobsza, Fő utca (Volán)
- Nemeske, vasúti átjáró (Volán)
- Molvány vasúti megállóhely
- Szigetvár vasútállomás
- Nagypeterd, vasúti átjáró (Volán)
- Szentdénes, vasúti átjáró (Volán)
- Szentlőrinc vasútállomás
- Pécs vasútállomás
