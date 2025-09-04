szeptember 4., csütörtök

Kész, ennyi volt már a Dunántúli vasútvonalon – pótlóbuszra ülteti az utasokat a MÁV

Címkék#Pécs#MÁV#Barcs vasútállomás#Szigetvár vasútállomás#Szentlőrinc

Pótlóbusz közlekedik két Pécs-Barcs személyvonat helyett.

Harsányi Miklós
Fotó: Flajsz Péter

 – A Pécsről 7:20-kor Barcsra elindult személyvonat (8957) csak Szentlőrincig közlekedett – közölte csütörtökön a MÁV-Csoport.

  • Szentlőrincről várhatóan 8:20-kor indul pótlóbusz Barcsig

A Barcsról 11:38-kor Pécsre induló személyvonat (8954) helyett pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbuszok megállási helyei (a 8957 esetében csak Szentlőrinc – Barcs):

  • Barcs vasútállomás
  • Barcs Felső
  • Középrigóc vasúti megállóhely
  • Darány, vasúti átjáró (Volán)
  • Kisdobsza, Fő utca (Volán)
  • Nemeske, vasúti átjáró (Volán)
  • Molvány vasúti megállóhely
  • Szigetvár vasútállomás
  • Nagypeterd, vasúti átjáró (Volán)
  • Szentdénes, vasúti átjáró (Volán)
  • Szentlőrinc vasútállomás
  • Pécs vasútállomás

 

