Kezdődik: ha ráérsz, még ma tankolj, kedden ennyivel kérnek többet a benzinkutakon!

– A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.

A hétvégi árkorrekciók után ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.