Árváltozás

2 órája

Kezdődik: ha ráérsz, még ma tankolj, kedden ennyivel kérnek többet a benzinkutakon!

Címkék#benzinkút#Holtankoljak#árkorrekció#üzemanyag

Harsányi Miklós

– A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.

 A hétvégi árkorrekciók után ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.

 

