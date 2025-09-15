Árváltozás
1 órája
Kezdődik: ha ráérsz, még ma tankolj, kedden ennyivel kérnek többet a benzinkutakon!
– A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.
A hétvégi árkorrekciók után ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.
