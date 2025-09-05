Helyi közélet
1 órája
Kiemelkedő siker: elismerést kapott a volt diák a falfestményéért
– Kárász László igazgató elismerésben részesítette a tanévnyitón Jeremiás Norbertet, iskolánk volt tanulóját – derült ki a kaposvári Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola bejegyzéséből.
Az első vízcsepp című festményét Jeremiás Norbert az iskola földszintjén található vízkút mögötti falrészre alkotta meg. Az alkotás élénk színeivel különlegessé varázsolja az ivókút környékét.
