szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Kiemelkedő siker: elismerést kapott a volt diák a falfestményéért

Címkék#Kárász László#Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola#Jeremiás Norbert#falfestmény

Harsányi Miklós

– Kárász László igazgató  elismerésben részesítette a tanévnyitón  Jeremiás Norbertet, iskolánk volt tanulóját – derült ki a kaposvári Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola bejegyzéséből.

Az első vízcsepp című festményét Jeremiás Norbert  az iskola földszintjén található vízkút mögötti falrészre alkotta meg. Az alkotás élénk színeivel  különlegessé varázsolja az ivókút környékét.  

Az alkotás élénk színeivel  különlegessé varázsolja az ivókút környékét

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu