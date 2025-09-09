szeptember 9., kedd

Nagy fogás

27 perce

Kifogták a pontyóriást a Desedából – fotó

Harsányi Miklós

– Varga Tamás, augusztus utolsó napján az 5-ös nagyhalas helyen, dobós módszerrel fogta a képen látható 16 kilogrammos tükörpontyot, amely már előzőleg jelölt hal volt – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).

Varga Tamás dobós módszerrel fogta a képen látható 16 kilogrammos tükörpontyot 

Azt írták: a fogás külön érdekessége, hogy az uszonyost eddig csak ezen a helyen terelték a partra. 

A jelölt halaik adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/

 

 

 

 

 

 

