Kifogták a pontyóriást a Desedából – fotó

– Varga Tamás, augusztus utolsó napján az 5-ös nagyhalas helyen, dobós módszerrel fogta a képen látható 16 kilogrammos tükörpontyot, amely már előzőleg jelölt hal volt – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).

Azt írták: a fogás külön érdekessége, hogy az uszonyost eddig csak ezen a helyen terelték a partra.

A jelölt halaik adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/