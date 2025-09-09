Nagy fogás
27 perce
Kifogták a pontyóriást a Desedából – fotó
– Varga Tamás, augusztus utolsó napján az 5-ös nagyhalas helyen, dobós módszerrel fogta a képen látható 16 kilogrammos tükörpontyot, amely már előzőleg jelölt hal volt – számolt be közösségi oldalán a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE).
Azt írták: a fogás külön érdekessége, hogy az uszonyost eddig csak ezen a helyen terelték a partra.
A jelölt halaik adatbázisa: https://deseda.fogasok.hu/
