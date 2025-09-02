szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Fejlődés

1 órája

Így fog kinézni a fonyódi kikötő

Címkék#Balatoni Hajózási Zrt#móló#turista

Megszavazta a képviselő-testület, indulhat a munka! Igent mondtak a fonyódi kikötőfejlesztésre, úgyhogy hamarosan egészen új pompájában várhatja a látogatókat a Balaton egyik legszebb vízparti helye.

Koszorus Rita
Így fog kinézni a fonyódi kikötő

A fonyódi képviselő-testület legutóbbi rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat területbérleti szerződést köt a Balatoni Hajózási Zrt.-vel (BAHART). A megállapodásnak köszönhetően hamarosan elindulhat a fonyódi kikötő felújítása, amely újabb fontos lépés a város fejlesztései sorában.

megújul a fonyódi kikötő környéke
Teljesen megújul a fonyódi kikötő környéke. Forrás: FonyódMédia

Ilyen lehet a kikötő

A fonyódi kikötőfejlesztéshez kapcsolódó döntésről a Fonyód Média számolt be, amelyből az is kiderült, hogy fog kinézni a kikötő a fejlesztések után. 

fonyódi kikötő látványterve

A tervek szerint a kiszolgáló terek is megújulnak, de a móló burkolata is teljesen új arcát mutatja majd. A tervek között szerepel a környezet rendezése és új fák telepítése is, amelyek tovább növelik a kikötő és környéke vonzerejét. A munkálatokat már megkezdték a területeken, de ezek egyelőre nem érintik a szárazföldet, így a fonyódiak és a turisták továbbra is zavartalanul használhatják a mólót. 

Az építési munkák előkészítéséhez az önkormányzat városi területeket adott bérbe, amely nemcsak a beruházás megvalósulását segíti, hanem bevételt is jelent a város költségvetésének.

 

 

